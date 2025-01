Angola: Le terminal de fret reprend sa routine normale après l'incendie

Luanda — Le Terminal de fret de l'Aéroport International 4 de Fevereiro (AIL), à Luanda, a repris son fonctionnement normal jeudi, malgré l'incendie qui a consumé l'un des entrepôts de l'infrastructure, vers 15 heures mercredi dernier.

L'ANGOP a constaté que depuis le matin, il y avait un mouvement caractéristique des unités aéroportuaires de ce type, avec des travailleurs des entreprises qui cohabitent dans l'espace susmentionné circulant librement dans l'exercice de leurs tâches.

En raison de l'accident, une partie du bâtiment est sans électricité, mais les employés de la Société de gestion de l'aéroport (SGA), de la Police nationale, de la TAAG, de l'AGT et des sociétés de sécurité travaillent toujours normalement, un scénario qui est également prévu ce vendredi (17).

D'autre part, la succursale de la Banque d'investissement angolaise (BAI) n'a pas ouvert ses portes en raison d'un manque d'électricité dû à l'incendie, ce qui a causé des désagréments à de nombreux clients, un jour où le fret était également en cours de réorganisation et l'espace était en cours de nettoyage.

Jeudi, les organismes qui opèrent dans ce terminal et des experts se sont réunis pour évaluer conjointement la cause de l'incendie et proposer une solution pour améliorer l'entrepôt. Ils publieront une déclaration à tout moment.

L'incendie, de grandes proportions, a complètement consumé toutes les marchandises qui se trouvaient dans l'entrepôt d'inspection des marchandises non exportées, sous le contrôle de l'Administration Générale des Impôts (AGT) du Terminal de Fret de l'Aéroport International 4 de Fevereiro.

L'incendie au terminal de fret, qui fonctionne de 8h à 15h30 (jeudi avec moins d'intensité), a été éteint par les pompiers stationnés à l'unité aéroportuaire susmentionnée, en coopération et coordination avec les forces de la base aérienne de Luanda.

« Le contrôle rapide de l'incendie a ainsi permis d'éviter la propagation de la catastrophe à d'autres infrastructures connexes », a déclaré la Société gestionnaire des Aéroports, S.A. (SGA, S.A) dans un communiqué de presse publié mercredi suite à l'incident.

La SGA, souligne le document, travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées pour rétablir les opérations normales à court terme, en minimisant les impacts causés par cet événement.

En fait, le porte-parole des services de protection civile et pompiers, Wilson Baptista, a déclaré que l'incendie a été maîtrisé en 30 minutes, sans faire de victimes humaines. Et pour déterminer les causes de l'incident, les pompiers continuent de travailler sur place.