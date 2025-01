Afrique Australe: L'Angola s'engage à établir des partenariats mutuellement bénéfiques - PR

Paris — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé ce vendredi, à Paris, l'engagement de l'Angola en faveur de partenariats solides et mutuellement bénéfiques pour tous ceux qui souhaitent investir dans le pays.

Selon l'homme d'État angolais, à l'ouverture du Forum économique Angola-France, la rencontre symbolise la détermination des Angolais à approfondir les liens historiques entre les États et à construire un avenir de prospérité partagée à travers la réalisation des affaires.

C'est pourquoi, a-t-il dit, la collaboration entre les entreprises angolaises et françaises représente un pilier essentiel, car elle servira de seul catalyseur pour de nouveaux projets et investissements.

Pour João Lourenço, le monde vit un moment décisif pour redéfinir les paradigmes de la croissance économique et de la coopération internationale, d'où la nécessité pour les pays d'établir des partenariats stratégiques en vue d'assurer un avenir plus intégré, durable et inclusif.

Diversification de l'économie

Devant un auditoire de plus de 100 hommes d'affaires, en majorité français, le Chef de l'Etat angolais a déclaré que la France, en tant que l'une des plus grandes économies du monde, est un partenaire stratégique crucial pour soutenir l'Angola sur la voie de la diversification économique.

« L'expérience, la technologie et le capital français peuvent être précieux pour développer des projets à fort impact dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures », a-t-il indiqué.

Il a précisé que l'Angola offre des opportunités d'investissement uniques, avec des ressources naturelles abondantes et une situation stratégique pour l'accès aux marchés régionaux et mondiaux.

L'homme d'Etat a assuré que les entreprises françaises ont un rôle essentiel à jouer en tant qu'agents d'innovation, d'investissement et de modernisation, en mettant l'accent sur le renforcement des partenariats public-privé.

Il a expliqué que le pays investit dans la création de conditions qui favorisent la compétitivité, l'entrepreneuriat et l'innovation, un processus qui a impliqué de réduire le rôle de l'État dans l'économie, donnant un rôle de plus en plus important au secteur privé.

Concernant le Forum économique Angola-France, il a souligné qu'il ne s'agit pas seulement d'un espace de dialogue, mais plutôt d'une plateforme pour identifier des opportunités concrètes de collaboration et construire ensemble un avenir de prospérité partagée.