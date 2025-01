Angola: João Lourenço réitère son invitation aux hommes d'affaires français

- Le Président angolais, João Lourenço, a réitéré vendredi, à Paris, qu'il avait invité les hommes d'affaires français à profiter des opportunités d'investissement en Angola.

Intervenant à l'ouverture du Forum Économique Angola-France, l'homme d'État a souligné l'important travail réalisé par l'Agence Française de Développement, dans le financement de projets en Angola, notamment dans des domaines tels que les infrastructures, les énergies renouvelables et le développement rural.

João Lourenço a déclaré que l'expérience de l'Agence française de développement, dans la mise en oeuvre de projets à grande échelle dans diverses régions du monde, est une ressource précieuse qui contribue au renforcement des capacités locales et à l'autonomie des conditions de vie de la population.

Le Chef de l'État angolais a souligné qu'il s'agit d'un grand moment pour consolider les opportunités à travers des partenariats publics et une coopération directe entre les entreprises des deux pays.

En ce sens, il a ajouté que l'échange entre les hommes d'affaires, les gestionnaires et les investisseurs des deux pays est fondamentale pour promouvoir l'innovation, accroître la compétitivité et améliorer l'accès aux nouveaux marchés, technologies et ressources.

Pour l'homme d'État, en renforçant ces liens, un environnement commercial dynamique et intégré peut être créé, stimulant la diversification économique et assurant la prospérité mutuelle.

João Lourenço a également déclaré que lors de ce forum, il était possible d'explorer et de discuter en détail des mesures mises en oeuvre pour améliorer l'environnement des affaires et, par conséquent, attirer davantage d'investissements étrangers, ainsi que les avancées les plus récentes qui ont permis le pays d'accélère sa croissance économique.

"Nous estimons qu'en 2024, l'économie angolaise aura connu une croissance de plus de quatre pour cent (4%) et nous prévoyons que le secteur non pétrolier connaîtra une croissance de près de cinq pour cent (5%) au cours de l'année 2025", a-t-il souligné.

Le Président angolais a déclaré que des réformes essentielles étaient en cours de discussion pour simplifier et accélérer les processus de mise en oeuvre des investissements privés, stimuler les marchés financiers et améliorer continuellement l'environnement des affaires.