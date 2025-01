Congo-Kinshasa: Une synergie d'organisations locales de Butembo fait don d'au moins 2 tonnes de vivres aux FARDC

La Synergie des mouvements citoyens, groupes de pression, organisations des jeunes de la ville de Butembo, au Nord Kivu, a remis jeudi 16 janvier des vivres et des biens non alimentaires aux soldats des FARDC engagés dans les opérations contre les rebelles du M23 au territoire de Lubero.

Ce don collecté auprès de la population est constitué notamment de près de deux tonnes de riz, farine de maïs et biscuits. Il y a également des bouteilles d'eau et une vache.

Selon les initiateurs, c'est un signe d'amour et de patriotisme destiné à renforcer la collaboration entre les civils et les militaires.

Ce geste est salué par le colonel Alain Kiwewa, l'administrateur du territoire de Lubero :

« Je salue ce geste louable de la part de la synergie. Je les remercie vraiment et je remercie également la population de Butembo, puisque c'est une initiative de cette population de Butembo de récolter pour nos forces de défense et de sécurité. Et ce geste est vraiment très positif qui signe le soutien de cette population à ces forces armées de défense et de sécurité ».

Pour cette autorité militaire, ce geste est aussi un signe d'union entre la population et l'armée.

« Cela est très important en ce moment d'agression par le Rwanda et ses supplétifs le M23, que nous puissions être unis et forts afin que nous puissions gagner cette guerre. Donc, tous ensemble si nous sommes unis, nous serons forts et nous allons bouter dehors cet ennemi, cet agresseur qui est le Rwanda et ses supplétifs le M23 », a déclaré le colonel Alain Kiwewa.