Maroc: Salé - Clôture de la 15e édition du programme 'Moussalaha'

Salé — Le Centre Moussalaha a clôturé, vendredi à la prison locale de Salé, la 15ème édition du programme "Moussalaha" (Réconciliation) qui a profité à 21 détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme.

Ce programme vise à renforcer les valeurs de citoyenneté et de tolérance, à préserver la dignité humaine et à contribuer à la mise en oeuvre des stratégies et programmes de prévention de l'extrémisme violent et de réhabilitation des condamnés dans des affaires de terrorisme.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas et président du Centre Mousalaha, Ahmed Abbadi, a expliqué que le programme de réhabilitation "Moussalaha" se compose de trois axes principaux, à savoir la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec le texte religieux et la religion et enfin la réconciliation avec la société y compris ses lois, ses législations et ses institutions.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de clôture, M. Abbadi a souligné que cette initiative vise à assurer la réinsertion des anciens détenus et à prévenir la récidive.

De son côté, le coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali Idrissi, a indiqué que la 15è édition du programme Moussalaha s'est penchée sur les moyens de rejeter les discours violents et de haine tout en permettant aux détenus ciblés de mieux comprendre la religion, notamment à travers la consécration des concepts sains et authentiques dans les esprits des bénéficiaires du programme.

"L'objectif est de favoriser leur réinsertion au sein de la société et leur implication dans les initiatives visant une meilleure intégration socioprofessionnelle", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Directeur des Affaires pénales, des Grâces et de la surveillance du crime au ministère de la Justice, Hicham Mellati, a relevé que cette édition a profité à 21 détenus, portant ainsi à 343 le nombre total des bénéficiaires de ce programme depuis son lancement.

"Cette initiative reflète la stratégie mondiale de lutte conte le terrorisme qui repose principalement sur la prévention, la réhabilitation et la réinsertion", a-t-il noté, rappelant à cet égard que les peines correctionnelles restent insuffisantes pour éradiquer les phénomènes d'extrémisme et de terrorisme, d'où l'importance d'adopter des approches préventives.

Le détenu A.M. a déclaré à la MAP que sa participation au programme Moussalaha s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance de son crime et ses erreurs, saluant les efforts déployés par les responsables du programme et par la Délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion pour "corriger" certaines de ses idées.

"Aujourd'hui, nous nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, notre religion et notre société, et nous espérons être actifs dans la société et contribuer au développement de notre pays", a-t-il dit.

Le détenu M.M a, quant à lui, déclaré avoir bénéficié du programme en suivant plusieurs leçons et conférences sur divers sujets dont la religion, le droit, l'économie ou encore la psychologie, assurant avoir acquis une "immunité" face aux idéologies extrémistes.

À l'issue de la cérémonie de clôture, le coup d'envoi de la 16e édition du programme Moussalaha a été donné avec la participation de 20 détenus.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du délégué général à l'Administration Pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, d'une délégation de l'ambassade britannique au Maroc ainsi que des représentants de partenaires institutionnels et des experts.