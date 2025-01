Laâyoune — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a qualifié, vendredi à Laâyoune, les relations bilatérales maroco-ivoiriennes de "référence" et de "partenariat stratégique", puisant leur force dans l'ambition et l'engagement des Chefs des deux pays en faveur d'un continent africain uni et prospère.

S'exprimant à l'occasion de la cinquième session de la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Côte d'Ivoire, M. Bourita a souligné que ces relations, qui ont toujours connu une évolution significative à divers niveaux à la faveur de la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et de son frère SEM le Président Alassane Ouattara, continuent de consolider leur complémentarité sur les plans économique et stratégique.

Qualifiées de "référence" et de "partenariat stratégique", ces relations puisent leur force dans l'ambition et l'engagement des Chefs des deux pays en faveur d'un continent africain uni et prospère, a-t-il précisé.

La tenue de cette session traduit la qualité des relations entre les deux pays et témoigne de la solidité de leurs liens historiques, a indiqué M. Bourita, notant que cette réunion constitue l'occasion idoine pour renforcer les consultations politiques et le dialogue constant établi depuis des décennies entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, ainsi que pour assurer un cadre propice à la réflexion sur l'avenir des relations maroco-ivoiriennes, pilier essentiel de l'adaptation aux réalités actuelles du continent africain.

Il s'est félicité du bilan positif de ce partenariat pour un modèle novateur de coopération Sud-Sud entre deux pays africains, faisant remarquer que ce partenariat est solide dans ses fondations, réaliste dans son contenu et diversifié dans ses partenaires. Les deux pays ont ainsi oeuvré à consolider leur partenariat dans divers domaines, à l'instar de celui des infrastructures, a-t-il dit.

Selon le ministre, la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Côte d'Ivoire constitue une étape majeure dans le processus de renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays et illustre l'engagement de leurs dirigeants à oeuvrer de concert pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans tous les secteurs, en réactivant les mécanismes prévus dans le cadre du Groupe d'impulsion économique.

Le chef de la diplomatie marocaine a également mis en avant les mécanismes importants de coordination politique et économique liant les deux pays, dont témoigne la présence économique marocaine significative en Côte d'Ivoire, sans égal au niveau africain.

A cet égard, a relevé M. Bourita, "les conventions qui devraient être signées lors de cette session ministérielle ouvriront la voie à la création d'un environnement favorable aux affaires et à l'expansion des domaines de partenariats gagnant-gagnant entre les parties marocaine et ivoirienne".

Par ailleurs, le ministre a exprimé sa reconnaissance au ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kacou Houaja Léon, pour la position ferme et claire de son pays à l'égard de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et pour son soutien permanent et historique à la marocanité du Sahara, ajoutant qu'"au niveau international, la Côte d'Ivoire a toujours été parmi les fervents défenseurs du droit du Maroc sur son Sahara et de la légitimité de sa cause nationale. Ce soutien constant a abouti à l'ouverture, le 18 février 2020, d'un Consulat général de la Côte d'Ivoire à Laâyoune".

A la lumière des acquis et des perspectives futures, M. Bourita a noté que bien que les relations commerciales bilatérales soient très développées, elles doivent être davantage diversifiées afin de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères, appelant les opérateurs économiques marocains et ivoiriens à saisir les opportunités existant dans les deux pays pour renforcer leurs partenariats et accroitre les investissements dans le domaine de la technologie, en vue de relever les défis du développement durable.

Dans le cadre des liens de solidarité existant avec la République de Côte d'Ivoire, il a assuré la pleine disposition du Royaume du Maroc à oeuvrer à la mise en oeuvre de nouveaux mécanismes d'échanges et de partage d'expériences dans les domaines scientifique et technique entre diverses institutions marocaines et leurs homologues ivoiriennes.

Il a relevé, à cet égard, que le gouvernement de Côte d'Ivoire a clairement exprimé sa volonté politique et son engagement sérieux en faveur de la réalisation du projet de gazoduc Africain Atlantique, à travers la signature du mémorandum d'entente tripartite en juin 2024, rappelant que "ce mégaprojet, dont la construction est actuellement à un stade avancé, représente le symbole de la coopération Sud-Sud et vise à faire bénéficier plus de 340 millions de personnes dans la région de l'Afrique de l'Ouest ainsi qu'à garantir l'évolution du modèle de développement africain, à laquelle Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, a toujours appelé".

Conscient des défis auxquels fait face le continent africain, Sa Majesté a bien voulu donner le coup d'envoi à plusieurs initiatives au profit des pays de l'Afrique Atlantique, notamment celle visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, afin de créer les conditions propices à l'émergence d'une nouvelle ère de développement mutuel, de stabilité et de prospérité pour tous les peuples africains, a rappelé M. Bourita, ajoutant que ces projets structurels sont un excellent exemple de la coopération Sud-Sud, qui devrait être encouragée par les pays africains afin d'atteindre les objectifs du modèle de développement africain.