Maroc: A Tinghir, l'INDH s'engage en faveur de l'autonomisation économique des femmes

Tinghir — Une trentaine de coopératives relevant de la province de Tinghir, ont bénéficié, durant les mois de décembre et de janvier, d'une session de formation visant à développer les compétences entrepreneuriales des bénéficiaires, à soutenir la structuration de leurs activités et à faciliter leur accès aux marchés et aux outils numériques.

Initiée par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), cette session de formation dont la cérémonie de clôture a été organisée jeudi au Centre culturel de Tinghir, s'inscrit dans le cadre du projet WOMENA-GIZ dont l'objectif est de favoriser l'autonomisation économique des femmes, de promouvoir un écosystème entrepreneurial inclusif, et de valoriser les talents féminins au niveau de la région.

Intervenant à cette occasion, la représentante de la division de l'Action sociale (DAS) à la préfecture de Tinghir, Salma Sahal a indiqué que cette session de formation revêt une grande importance en termes du renforcement des capacités des coopératives féminines et des facteurs de leurs réussite aux niveaux local et national, en sus de la contribution dans la promotion du développement économique et social de la région.

Cette initiative, a-t-elle ajouté, s'inscrit dans une démarche globale visant à soutenir l'entrepreneuriat féminin et à renforcer le rôle des femmes dans l'économie locale, faisant savoir que le programme de formation a été décliné en huit cycles spécifiques répartis sur 22 jours non consécutifs (mois décembre et janvier).

Pour sa part, le conseiller technique auprès du projet WOMENA, Omar Bennouna a relevé que les formations auxquelles ont bénéficié les femmes des coopératives et les jeunes entrepreneures de la province devraient leur permettre d'assurer une commercialisation optimale de leurs produits via une plateforme numérique régionale.

Et d'ajouter que le projet WOMENA-GIZ bénéficie à six pays arabes dont le Maroc, avec comme objectifs d'améliorer la participation économique des femmes et d'assurer leur accompagnement en termes de démarrage et développement des activités économiques.

De son côté, Fatima Zahra Hamit, gérante de la coopérative agricole "Wad Alward" a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette session de formation permettrait à toutes les bénéficiaires d'améliorer leurs compétences de gestion et de développement des coopératives et d'assurer une meilleure visibilité et promotion des produits grâce aux opportunités illimitées de commercialisation offertes par le e-commerce.

"Au-delà des compétences et des connaissances que nous avons acquises lors de cette formation, nous avons eu l'occasion d'entretenir des relations enrichissantes avec les membres des autres coopératives dans un cadre d'échange d'expériences et d'idées", a-t-elle fait valoir.

La cérémonie de clôture de cette session de formation, placée sous le thème "Vers de nouveaux horizons pour renforcer les petites entreprises et les coopératives féminines dans la région Drâa-Tafilalet ", a été marquée par la présence du secrétaire général de la province de Tinghir, Hassan Saidi, de la coordinatrice régionale du projet WOMENA-GIZ, Elzoldt Lisa, du directeur de l'incubateur de formation Station A, Redouane Agdal, ainsi que des chefs des services extérieurs, d'élus et d'acteurs de la société civile.