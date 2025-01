Maroc: L'évolution historique de la traduction au Maroc au centre d'une journée d'étude à Rabat

Rabat — "L'évolution historique de la traduction au Maroc: des motivations culturelles aux transformations contemporaines" est le thème d'une journée d'étude qui s'est tenue, vendredi à Rabat, avec la participation d'une pléiade de chercheurs, critiques et traducteurs.

Organisée par l'Instance académique supérieure de traduction relevant de l'Académie du Royaume du Maroc, cette rencontre vise à mettre en avant l'importance de l'écriture de l'histoire de la traduction au Maroc dans la compréhension de l'évolution de la pensée marocaine et son influence sur l'identité culturelle nationale.

Cette journée d'étude ambitionne également de mettre en exergue le rôle prépondérant de la traduction dans le partage des connaissances et sa contribution à l'enrichissement d'une pensée marocaine ouverte sur divers courants culturels.

Intervenant à cette occasion, le coordinateur de l'Instance académique supérieure de traduction, Abdelfattah Lahjomri, a indiqué que cette journée d'étude constitue une contribution à l'archivage des traductions ayant influencé les courants de la pensée au Maroc, notant que le projet mis en place par l'Instance va au-delà de la phase d'archivage et présente une analyse critique des effets futurs de la traduction ayant devenu un élément fondamental dans le développement de l'enseignement, des sciences et de la réflexion.

Ce travail d'archivage et de critique permettra de relever les défis actuels soulevés en matière de diffusion des connaissances et de bâtir des stratégies globales et intégrées en vue de développer la pratique de la traduction au Maroc, a-t-il précisé.

M. Lahjomri a, par ailleurs, souligné qu'à travers ce projet, l'Instance académique supérieure de traduction ambitionne d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour la recherche dans ce domaine vital, ajoutant que les propositions scientifiques formulées lors de cette rencontre contribueront à l'enrichissement du dialogue sur l'amélioration de la pratique de la traduction et le renforcement de la sensibilisation à son importance.

Il s'agit ainsi d'approfondir la compréhension et l'entente entre les peuples de diverses cultures et d'élargir les connaissances des sociétés, a-t-il poursuivi.

Au programme de cette journée d'étude figurent plusieurs panels sur l'histoire de la traduction au Maroc et son évolution depuis 1912 à ce jour, étayés par des chiffres et des études analytiques, ainsi que des exposés sur des traductions culturelles et littéraires ayant contribué à enrichir la scène culturelle marocaine et arabe.

A noter que l'Instance académique supérieure de traduction a pour mission la promotion des oeuvres de traduction, au Maroc comme à l'étranger, entre l'Arabe ou l'Amazigh et les autres langues.

Dans cette perspective, l'Instance se consacre principalement à la traduction d'ouvrages de référence, d'études et de recherches scientifiques dans divers domaines. Elle veille aussi à l'encouragement de la recherche scientifique sur les questions de la traductologie et ses applications, en coordination avec les institutions et organismes spécialisés en la matière, aussi bien nationaux qu'internationaux.