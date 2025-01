Maroc: Bouznika - Les défis et exigences de l'orientation au centre de la 2ème Rencontre nationale des professionnels de l'orientation au Maroc

Bouznika — Les participants à la deuxième édition de la Rencontre nationale des professionnels de l'orientation au Maroc, tenue vendredi à Bouznika, ont mis en lumière les défis et les exigences actuels de l'orientation.

Lors de cette rencontre, organisée par la Fondation Jadara sous le slogan "ORIENT'ACTION : Renforcer, Innover, Collaborer", les intervenants ont souligné la nécessité de faciliter l'accès des élèves à une orientation adéquate, en phase avec leurs aspirations et compétences.

Ils ont également appelé à démocratiser l'accès à l'information éducative pour les jeunes des zones urbaines et rurales, et à renforcer la collaboration entre les conseillers en orientation, les établissements éducatifs et les partenaires.

Par ailleurs, cet événement a été l'occasion de mettre en lumière les efforts déployés par la Fondation Jadara en matière d'encadrement, de financement et d'accompagnement des jeunes marocains dans leur parcours éducatif et professionnel.

À cet égard, le président de la Fondation Jadara, Hamid Benlafdil, a précisé que cette rencontre, qui réunit plusieurs conseillers d'orientation des établissements scolaires publics de différentes régions du Royaume, est l'occasion d'échanger sur les dernières nouveautés et informations concernant les services offerts par la Fondation Jadara.

M. Benlafdil a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que comme chaque année, la Fondation recevra les dossiers de candidature pour les bourses qu'elle offre aux élèves via son site internet dès le mois de mars prochain, notant que, lors de cette édition, les participants seront familiarisés avec l'application JAD-ORIENTATION, qui permet à tous les élèves marocains de découvrir les métiers de demain et les voies d'accès à ces derniers.

De son côté, le président du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de l'Académie régionale de Marrakech-Safi, Abdelilah Meryoud, a indiqué que cet événement, qui rassemble un nombre important de conseillers en orientation éducative, vise à mieux faire connaître l'ensemble des services fournis par la Fondation Jadara, en particulier les bourses destinées aux élèves des zones enclavées.

M. Meryoud a ajouté que, outre les bourses d'études pour les élèves méritants, la Fondation accompagne les élèves dans leur parcours académique et professionnel, soulignant que "le partenariat entre la Fondation et le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports est un partenariat citoyen et fondé sur la complémentarité".

Cet évènement s'inscrit dans le cadre des efforts de la Fondation pour encadrer, financer et accompagner les jeunes marocains dans leur parcours éducatif et professionnel, et vise à franchir une étape importante pour accompagner les jeunes vers une orientation académique et professionnelle moderne et inclusive.