Algérie: Intempéries - Plusieurs routes coupées à la circulation au centre et à l'est du pays

ALGER — Plusieurs routes ont été coupées à la circulation au niveau de certaines wilayas du centre et de l'est du pays, en raison des fortes précipitations et de l'amoncellement de neige, selon un rapport sur l'état des routes rendu public, vendredi soir, par les services de la Gendarmerie nationale.

Les fortes chutes de neige ont entrainé la fermeture de la RN 33 dans son tronçon reliant les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou, au niveau des régions de Tikjda et Assoul, ainsi que la RN 15 reliant les deux wilayas au niveau du col de Tirourda et le CW 253 reliant Tizi Ouzou et Béjaïa à hauteur du col de Chellata.

La RN 82 reliant Souk Ahras à El Tarf a également été coupée à la circulation au niveau de Mechtas Bouchahda et Sebaa dans la commune de Ouled Driss, de même que la RN 20 reliant Souk Ahras et les frontières tunisiennes au niveau de Mechtas Fedj-Laamed dans la commune de Ouled Driss.

L'accumulation de neige a également entrainé la fermeture de la RN 80 reliant les wilayas de Souk Ahras et Guelma précisément au niveau de Mechta Setha Ouled Zaâboub dans la commune de Sedrata et le chemin de wilaya CW 04 reliant les communes de M'Daourouch et Tiffech.

La RN 82 reliant Tébessa à Souk Ahras a également été fermée au niveau du col de Gourai (commune d'El Kouif).

Même situation à Guelma, où le CW 132 reliant les communes d'El Arbi et Guelma, et le CW 162 à Ain Sefra (commune Ben Djarrah) demeurent fermés.

Les fortes précipitations ont, aussi, entraîné la fermeture du CW 12 reliant les communes de Ben Azouz et d'El Marsa à Skikda, plus précisément au niveau de la région de Oued Djedri. La même situation a été enregistrée sur la RN 18 dans son tronçon reliant les communes de Larbi Ben M'hidi et Filfila.

Compte tenu de cette situation métrologique, le commandement de la Gendarmerie nationale (GN) appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance.