Algérie: Caravane de formation sur les opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat au profit des jeunes des wilayas du Sud

ALGER — Une caravane de formation sur les opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat sera lancée, lundi prochain, au profit des jeunes des wilayas du Sud, sous le slogan: "Perspectives de développement économique à l'initiative des jeunes", dans le but de renforcer la contribution des jeunes au développement économique, indique, vendredi, un communiqué du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

Le lancement de cette caravane, qui se poursuivra jusqu'au 28 janvier en cours, s'inscrit dans le cadre de la "stratégie du CSJ visant à renforcer la contribution des jeunes au développement économique et leur participation active à la prise de décision", précise le communiqué.

Il s'agit également de "proposer des solutions innovantes et adaptées, contribuant ainsi à une croissance globale et durable valorisant les énergies des jeunes et améliorant la qualité de vie".

Cette caravane qui inclura, dans une première phase, les wilayas de Tindouf, Béni Abbès et Béchar, et ensuite Tin Zaouatine, Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine, traduit "l'engagement du CSJ quant aux conclusions de ses précédentes visites de terrain et ses activités qualitatives, notamment le dernier forum de Gara Djebilet à Tindouf, qui oeuvre à soutenir un environnement socio-économique durable en encourageant les initiatives des jeunes, les sous-traitants et les start-up", selon la même source.