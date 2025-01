Algérie: Le film algérien 'Frantz Fanon' remporte le prix du jury au Festival du cinéma africain de Louxor

ALGER — Le long métrage "Frantz Fanon" du réalisateur algérien Abdenour Zahzah a été couronné du Prix Spécial du Jury lors du 14e Festival du cinéma africain de Louxor, qui a pris fin, mardi, dans la ville de Louxor (sud de l'Egypte), ont annoncé les organisateurs.

Réalisé en 2024, ce film, qui traite en 90 minutes de la vie et du parcours du militant anticolonial et psychiatre martiniquais Frantz Fanon (1925-1961), a pris part à la compétition officielle dans la catégorie des longs métrages, aux côtés de dix autres films issus de pays africains, à l'instar de l'Egypte, la Tunisie, le Sénégal, le Togo et le Cameroun.

Ce traitement discriminatoire et inhumain, va conduire Frantz Fanon à embrasser la cause nationale, rejoignant alors, le combat pour l'indépendance de l'Algérie.

Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a adressé ses félicitations au réalisateur et à toute son équipe, ainsi qu'à "tous ceux qui ont été distingués à différents rencontres et compétitions nationales et internationales dans le domaine du cinéma", exprimant son "encouragement à de telles participations, en raison de leur intérêt à promouvoir les productions cinématographiques algériennes qui se caractérisent par la maîtrise et le haut niveau".

En 2006, il réalise, pour le compte du 2e Festival Panafricain d'Alger, "La Longue Marche vers le Nepad" un film autour du développement de l'Afrique, tourné dans quatre pays : Algérie, Afrique du Sud, Burkina Faso et Sénégal, pour signer, ensuite en 2010, "Garagouz" sa première fiction.

D'autres films sont également à l'actif du cinéaste, "Mémoire d'asile" (2002), "Sous le soleil, le plomb" (2005), "Le Non-Faire" et "Maurice Pons, écrivain de l'étrange" (2007) et "El Oued, El Oued" (2013).

Créé en 2012 par la Fondation des jeunes artistes indépendants à but non lucratif, le Festival du film africain de Louxor, vise à encourager la coopération et la coproduction au niveau africain.