Algérie: Start-up - Examen des moyens de renforcer le rôle de la communauté nationale à l'étranger dans la dynamique économique du pays

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib, a examiné avec le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, les moyens de renforcer le rôle de la communauté nationale à l'étranger dans la dynamique économique que connaît le pays, notamment dans le domaine des start-up et de l'innovation, indique, jeudi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"Dans le cadre de la mise en oeuvre des hautes instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sur la nécessité d'accompagner les membres de la communauté nationale à l'étranger à investir dans leur pays d'origine, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib a rencontré, jeudi à Alger, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer le rôle de la communauté nationale à l'étranger dans la dynamique économique que connaît notre pays, particulièrement dans le domaine des start-up et de l'innovation, domaines essentiels pour le développement de notre économie nationale", lit-on dans le communiqué.

Lors de cette rencontre, M. Chaib a affirmé que les membres de la communauté nationale à l'étranger, notamment les jeunes, accordent un intérêt majeur à l'investissement dans le domaine des start-up et de l'innovation, devenu un moteur de développement dans de nombreux pays, un constat exprimé par les membres de la diaspora lors des diverses rencontres qu'il a tenues avec eux.

A cet égard, poursuit la même source, le secrétaire d'Etat a réaffirmé son plein engagement à oeuvrer en étroite collaboration avec les différents secteurs gouvernementaux afin de créer un cadre favorable permettant aux porteurs d'idées et de projets innovants parmi les membres de la diaspora de concrétiser leurs projets dans leur pays d'origine.

De son côté, M. Ouadah a assuré que son département ministériel ne ménagera aucun effort pour réaliser ces objectifs, à même d'offrir aux compétences nationales à l'étranger l'opportunité de contribuer au développement de ce secteur, qui, a-t-il dit, s'est déjà engagé avec plusieurs compétences nationales de la diaspora, notamment dans des domaines liés à l'innovation, l'intelligence artificielle et les services, afin d'apporter une contribution significative aux efforts entrepris par le Gouvernement.

Enfin, les deux parties ont convenu de mettre en place une équipe de travail intersectorielle pour assurer, dans les plus brefs délais, le suivi et la mise en oeuvre des axes abordés suivant une vision qui traduit la nouvelle orientation économique du pays et renforce les opportunités d'investissement des membres de la communauté dans leur mère-patrie.