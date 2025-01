Algérie: Mines - Tafer discute à Riyad de la coopération bilatérale avec la ministre tunisienne de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

ALGER — La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Mme Karima Tafer, s'est entretenue avec la ministre tunisienne de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Fatma Thabet Chaïboub, sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et la Tunisie, et ce en marge de sa participation à la 4ème réunion internationale des ministres en charge des affaires minières, qui se tient à Riyad (Arabie saoudite), indique jeudi un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Selon la même source, les deux parties ont examiné, lors de cette rencontre, à laquelle a assisté le PDG du Groupe Sonarem, l'état des relations de coopération bilatérale et les perspectives de leur développement, notamment dans le domaine minier.

Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les entreprises des deux pays, ainsi que sur l'échange de connaissances et d'expertises et la mise en oeuvre de projets conjoints mutuellement bénéfiques, note le communiqué.

Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération dans les projets qui contribuent au développement durable, notamment dans le domaine de l'exploration, de l'exploitation et de la transformation des ressources minières, conclut le texte.