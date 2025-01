Sud-Soudan: Mme Mansouri prend part à Djouba aux travaux du Comité ad hoc de haut niveau de l'UA sur le Soudan du Sud (C5)

ALGER — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Mme Bakhta Selma Mansouri, a pris part aux travaux de la réunion du Comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur le Soudan du Sud (C5) tenue à Djouba (Soudan du Sud) dans le but d'assurer le suivi de l'application de l'accord de paix revitalisé et de renforcer la coordination avec les partenaires régionaux et internationaux en vue de soutenir la stabilité dans ce pays, de réaliser la paix et le développement durable, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

La réunion a également vu la participation de haut niveau des représentants d'organisations et des principaux partenaires y compris l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la mission des Nations unies au Sud-Soudan (UNMISS), la Commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée (RJMEC), ainsi que les ambassadeurs des pays africains accrédités auprès du Soudan du Sud.

A cet effet, les membres du C5 ont rencontré M. Riek Machar, le Premier vice-président du Soudan du Sud, avec lequel ils ont abordé les défis entravant l'application de l'accord de paix et la nécessité de renforcer la coopération entre les différentes parties pour lever les difficultés, accélérer le processus de paix et garantir la sécurité et la stabilité dans le pays, ajoute la même source.

Dans son intervention, Mme Mansouri a affirmé "l'importance d'une application efficace et globale de l'accord de paix revitalisé, en tant que facteur essentiel à la réalisation de la stabilité et de la réconciliation nationale dans le Soudan du sud", soulignant l'impératif "d'activer les clauses de l'accord qui se veut un pas indispensable pour renforcer la paix durable et réunir les conditions idoines pour le développement durable et l'amélioration des conditions de vie du peuple du Soudan du Sud", conclut le document.