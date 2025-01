Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Justicia ASBL alerte sur la sécurité de ses militants

L'organisation de promotion et de protection des droits de l'homme, du droit humanitaire et de développement basée en République démocratique du Congo (RDC), Justicia ASBL, dénonce une campagne visant à intimider toute personne ou toute organisation qui désapprouve les dérives dictatoriales et autres violations des droits de l'homme dans le pays.

Selon Justicia ASBL, depuis quelques années, toute personne qui dénonce la mauvaise gestion du pays est devenue la cible des autorités gouvernementales et des multiples armées dites numériques ou des personnes se faisant passer pour des communicateurs des autorités et des partis politiques. "Une autre campagne vise à présenter ces organisations critiques comme bénéficiant du soutien des pays étrangers pour déstabiliser la RDC", a-t-elle indiqué, dans un communiqué du 17 janvier de son président, Me Timothée Mbuya.

Le texte a poursuivi que cette rhétorique contre l'étranger ou la collaboration avec des puissances étrangères ou ennemis crée une véritable fissure sociale, en faisant croire que sont seuls patriotes, les Congolais qui soutiennent les gouvernements, national et provinciaux, dans leurs dérives et mégestions, tandis que sont ennemis du pays ceux qui les dénoncent.

Risques des attaques individuelles

Dans cette dénonciation, Justicia ASBL alerte sur le risque des attaques individuelles et ciblées que pourrait produire cette position soutenue par le pouvoir en place. "Bien pire encore, certains communicateurs participent même à des opérations d'enlèvement ciblant des acteurs politiques et sociaux", a appuyé Me Timothée Mbuya.

L'organisation non giuvernementale relève également le risque d'utilisation de plusieurs méthodes visant à faire taire des voix critiques, en passant par le montage des accidents de circulation ou autres, les empoisonnements ou des attaques criminelles sous prétexte de la recrudescence du banditisme, ou encore des dossiers judiciaires montés de toute pièce contre les responsables des organisations dans les viseurs des services de sécurité à la solde des politiques partisanes.

Face à cette situation, Justicia ASBL lance un appel au bon sens en direction de ces organisations mises en place pour affaiblir les individus et institutions qui ont choisi de veiller sur la démocratie et le respect de la Constitution ainsi que des lois du pays et prévient que ces méthodes sont contre-productives. L'organisation exhorte, par ailleurs, les personnes de bonne volonté à dénoncer ces plans d'attaque contre des individus qui ne font que leur travail en âme et conscience et encourage à la solidarité nationale et internationale en faveur de ces personnes devenues gratuitement la cible des autorités soucieuses d'instaurer la pensée unique au profit de leurs intérêts égoïstes.