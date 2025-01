Tunisie: Mercato - Ben Slimane signe à Norwich

Satisfait du rendement d'ensemble d'Anis Ben Slimane et surtout de ses dernières productions sous sa bannière, Norwich City FC a levé l'option d'achat de l'international tunisien.

-- Le désormais ex-milieu de Sheffield United a, ainsi, signé un contrat jusqu'en 2028 en faveur du club de Carrow Road. Buteur à deux reprises en cette phase aller de Championship, plus un but en Cup, Ben Slimane a disputé 23 rencontres et délivré aussi une passe décisive. Volet transaction à présent, le transfert est de l'ordre d'1,45 million d'euros pour un joueur enrôlé en contrepartie de 2,7 millions d'euros par Sheffield United en été 2023. Nul doute que le coach danois Johannes Hoff Thorup doit être satisfait de conserver son joueur tunisien.

UST : Koita dans les pas de Keita

L'US Tataouine s'active à dénicher une belle pioche du côté de l'Académie Talents d'Or de Bamako. Ainsi, les Sudistes supervisent actuellement l'axial Moussa Mohamed Koita, 18 ans, à l'essai à l'UST. Et si le test est concluant, Koita signera le premier contrat professionnel de sa carrière et rejoindra ainsi son compatriote Noumory Keita. A noter que l'UST aurait été servi par un destin favorable dans le cas de Koita, En fait, le joueur devait rallier la Suède mais faute de visa délivré, il a choisi de mettre le cap sur la Tunisie.

Habbassi vers Ittihad Tripoli

L'ailier droit de l'USBG, Houssem Habassi, a obtenu la résiliation de son engagement après une saison et demie à Ben Guerdane. A six mois de la fin de son contrat, Habbassi va mettre le cap sur la Libye et s'engager avec Ittihad Tripoli.

Ali Maâloul remplace Yahia Attiat-Allah

Finalement, en dépit d'offres émanant du Golfe, Ali Maâloul sera conservé par le grand club cairote qui va d'ailleurs l'inscrire sur sa liste africaine additive. Le latéral gauche tunisien devra remplacer comme il se doit l'autre arrière gauche, le Marocain Yahia Attiat-Allah, absent pour un peu moins de 6 semaines. Jusque-là, Ali Maâloul marque son passage à Al Ahly avec 287 matchs disputés, 51 buts et 83 passes décisives.

Come-back de Khazri à Bastia !

Wahbi Khazri sera libre de droit fin juin 2025 et pourrait en l'état quitter Montpellier. Le club de l'Hérault ne devrait pas conserver l'ailier gauche tunisien, alors que ce dernier pourrait retourner à Bastia. A 33 ans, Khazri retrouverait le club insulaire, là où il a évolué entre 2009 et 2014. Sur Transfermarkt, Khazri est évalué 1,5 million d'euros. Cette saison, avec Montpellier, il a disputé 17 matchs, signé un but et délivré une passe décisive.