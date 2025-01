Sénégal: Tambacounda - Un comité régional de gestion du handicap installé

Tambacounda — L'adjointe au gouverneur, chargée du développement de la région de Tambacounda (est), Diarryatou Ndiaye, a procédé, vendredi, à l'installation du comité régional de gestion du handicap, a constaté l'APS.

L'installation de ce comité s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action national sur le handicap 2023-2027 et du projet sur les technologies d'assistance.

« Ce comité est installé pour suivre les programmes et projets de l'État et ses partenaires financiers et techniques concernant la gestion du handicap dans la région de Tambacounda, notamment en termes d'inclusion, de bien-être socio-économique et d'accès aux services sociaux de base », a-t-elle déclaré.

S'exprimant lors de la cérémonie de mise en place dudit comité, dans les locaux de la gouvernance, elle a assuré qu'il est appelé à devenir un outil de veille, de suivi et d'évaluation des projets et programmes de l'État et de ses partenaires dans la région de Tambacounda.

« C'est un comité multisectoriel présidé par le gouverneur et le directeur régional de l'action sociale qui fait office de rapporteur [...] », a-t-elle indiqué.

Il regroupe aussi « tous les acteurs qui interviennent dans la gestion du handicap, y compris les associations de personnes en situation de handicap », a-t-elle relevé.

Diarryatou Ndiaye indique que « le comité est toujours prêt à être mobilisé pour suivre l'action des programmes de l'État sur la gestion du handicap ».

Selon le colonel Seydina Ousmane Ba, directeur du Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar, l'installation des comités régionaux s'explique par les nombreux changements intervenus au Sénégal avec surtout un nouveau référentiel des politiques publiques.

« Avec le nouveau référentiel des politiques publiques Vision Sénégal 2050, la léthargie des comités de 2013 qui n'ont pas su malheureusement jouer leur rôle, l'arrivée de nouveaux partenaires et de techniciens avec une nouvelle vision, il était important de mettre en place ces comités régionaux », a-t-il expliqué.

»La mise en place de ces comités régionaux permet une appropriation par les populations de la question du handicap pour aller vers une pérennisation de tout ce qu'on a à faire », a-t-il assuré.