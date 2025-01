Sénégal: Niangué - Le poste de santé répond à une attente des populations

Le poste de santé de Niangué, village du département de Tivaouane (ouest), dont la construction a été entamée par le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), vient répondre à une demande des populations de cette localité et de celles environnantes, selon les bénéficiaires.

« Avant, il y avait ici une case de santé. Donc, aujourd'hui, si on a ce poste de santé, c'est une grande évolution pour notre village. Ce poste était un voeu et une demande que vient de réaliser le PUDC », déclare avec fierté Moussa Mbaye, un habitant de Niangué, un village de la commune de Darou Khoudoss.

Ce poste de santé d'un étage est érigé sur une surface bâtie de 420 m². Il devra abriter un dispensaire et une maternité, sur une parcelle clôturée de 2500 m².

La réalisation du poste de santé de Niangué a été rendue possible grâce à un investissement de 198 millions de FCFA. Il devrait être livré en février prochain.

« Il ne reste plus, après réception du bâtiment, que de confier ce poste de santé à des personnes compétentes dans le domaine sanitaire », souligne M. Mbaye.

Il indique que les habitants de son village sont tous contents du choix porté sur Niangué pour abriter cette infrastructure.

« Le bâtiment est bien construit, il est près de la route, et tout cela nous va droit au coeur », fait-il remarquer.

Le poste de santé de Niangué pourrait impacter 4326 habitants qui choisiraient de venir s'y faire soigner.

« Si on a des professionnels de santé compétents et accueillants, ce sera à notre avantage. Car il y a beaucoup de villages aux alentours et je suis sûr que les habitants de ces localités préféreront venir ici plutôt que d'aller ailleurs », prédit Gora Niang, chef du village de Niangué.

Il souhaite que les travaux se terminent « à la date échue », que « les attentes et l'espoir » des habitants ne soient pas vains.

« Il nous arrive de venir ici passer la journée avec les ouvriers et partager notre repas avec eux tellement nous sommes heureux, mais aussi pressés d'ouvrir notre poste de santé », révèle-t-il.

Lamine Sène, adjoint au maire de Darou Khoudoss, ne cache pas non plus son enthousiasme.

« Ce genre de travaux est une première et nous sommes fiers et contents de pouvoir en profiter », dit-il.

Marguerite Mbodj, infirmière chef de poste de Darou Khoudoss, déclare, elle aussi, que le choix porté sur Niangué répond à une demande sociale.

« On se réjouit de ce choix qui était un souhait depuis 2016. Le médecin-chef me demandait tout le temps quelle est la zone qui avait le plus besoin d'un poste de santé et je répondais toujours : Niangué », raconte-t-elle.

Elle souligne que c'est un « voeu réalisé » qui « vient à son heure ».

« Ce poste de santé va couvrir environ neuf villages dont les habitants pourront venir se soigner ici », renseigne l'infirmière chef de poste.

Elle a remercié le PUDC et souhaité que le programme construise des postes de santé dans d'autres localités du Sénégal.

« Il y a beaucoup de localités qui ont besoin de ce genre d'infrastructure. Il n'y a pas assez d'hôpitaux au Sénégal, les villages sont éloignés, et les gens parcourent souvent des kilomètres pour aller se faire soigner », a rappelé Marguerite Mbodj.

Les habitants de Niangué recevaient la visite une équipe du PUDC accompagnée d'une délégation venue du Burundi pour s'inspirer de ses projets réalisés.