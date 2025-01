Congo-Brazzaville: Education - Des centaines d'élèves sensibilisés à leurs droits et devoirs

Les élèves de l'école américaine du Plateau des 15 ans et ceux de l'école Espoir du pays de Mpissa ont participé, le 17 janvier à Brazzaville, à la première journée de sensibilisation citoyennes sur le thème « Les droit et devoirs de l'enfant dans la société, la promotion de l'égalité entre les sexes et l'égalité de chance en milieu scolaire ».

Plusieurs élèves du collège et du lycée des deux établissements d'enseignement général ont bénéficié des notions nécessaires pour garantir leur épanouissement scolaire et familial. Les animateurs du séminaire, issus du ministère de la Justice et de la société civile, ont usé de plusieurs techniques pour transmettre le message.

Le but principal de ce moment de partage de connaissances consistait à dispenser des enseignements sur l'éthique, la morale afin de préparer ces élèves à une vie citoyenne mature, responsable et apte à contribuer au développement de la société. Il était aussi question de détailler les différents droits de ces élèves tout en créant en eux une attitude sympathique à l'égard des citoyens et de la communauté ainsi qu'une attitude qui vise à protéger les biens communs.

Les élèves de l'école américaine du Plateau, dont les enseignants se font en anglais et en français, ont salué l'initiative et émis le souhait de voir ce genre d'initiative se multiplier. « Nous venons d'apprendre certaines notions qui constituent le fondement de la société. Merci beaucoup aux promoteurs de notre école ainsi qu'aux panélistes. Si aujourd'hui nous avons le phénomène "kuluna" dans nos villes, c'est à cause de l'ignorance et du manque de l'encadrement sur l'éducation civique et morale dont sont victimes ces compatriotes », a déclaré une élève de la classe de 5e.

Si le responsable en charge des cours de l'éducation civique et morale dans cet établissement, Abdon Leckiby, estime que l'organisation de cette journée constitue une opportunité de sensibilisation et d'edification des élèves aux droits et devoirs, le promoteur, le Dr Silvère Roland Malonga, a indiqué que les sujets développés lors de cette journée s'inscrivent dans la politique d'encadrement de cette école.

« Je voulais faire comprendre à tous que les droits de l'enfant appartiennent, certes, à l'enfant mais les parents doivent avoir la maîtrise de ces droits pour lui permettre de vivre normalement. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de la sensibilisation citoyenne. Il est important de sensibiliser et d'encadrer les enfants pour éviter que certains actes comme les "kuluna" se multiplient dans nos sociétés », a expliqué le Dr Silvère Roland Malonga.

Notons que l'école privée américaine Espoir du pays est située dans le quartier Plateau des 15 ans, dans le quatrième arrondissement Moungali. Pour faciliter l'interaction, ce séminaire a été dirigé à la fois en français et en anglais par deux élèves de ladite école. Les trois meilleurs de chaque classe du lycée ont été récompensés et encouragés par la direction.