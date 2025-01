Tunisie: CAB / Assemblée élective - Deux en un !

Elle aura finalement lieu...

- On a pensé qu'il aurait été plus sage de reporter les élections d'un nouveau comité directeur à l'issue de la saison actuelle. Seulement le président Samir Yaacoub a jugé qu'elle devait se tenir à la date prévue, c'est-à-dire au bout de son mandat qui s'achève ce 31 janvier. Le rendez-vous est tout compte fait fixé au 3 février prochain à 17h00 dans un hôtel de Bizerte. À cette occasion, nous aurons droit dans un premier temps à une assemblée ordinaire au cours de laquelle on lira successivement les rapports moral et financier avant de passer à l'assemblée générale élective. Nous y reviendrons !

Cartes d'adhérents 2024-2025 disponibles !

On a appris de source officielle que les cartes d'adhérents de la saison actuelle sont mises à la disposition des supporters «jaune et noir». On peut se les procurer au local du club à l'avenue Hédi, Chaker de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, et ce, jusqu'au 2 février soit la veille des élections.

Mounir Mejri, délégué de l'équipe B

L'ex- attaquant cabiste des années fin 80 vient d'être désigné comme délégué de l'équipe des Élites par les responsables du Club. L'ancien buteur du CAB sera d'une grande utilité à cette antichambre de l'équipe A grâce à son expérience de joueur chevronné et d'ex-responsable au sein du staff technique de la Stir de Zarzouna.

CAB- CSS à 14h00 ?

Les Cabistes joueront le match retard de la 14e journée aller juste après avoir rencontré, pour le compte du premier match retour à Monastir, l'USM. L'idée de faire jouer cette rencontre à 14h00 n'est pas du goût des supporters « jaune et noir» pour la simple et bonne raison que c'est un jour de semaine et que tout le monde est au travail ou dans les institutions scolaires et universitaires... À quoi ont servi finalement les projecteurs installés au Stade 15-Octobre ?