Tunisie: EST / Mercato - Aboubacar Diakité débarque

Le jeune attaquant malien, Aboubacar Diakité, a passé avec succès la visite médicale. Il ne reste que la signature du contrat.

- Il n'a que 18 ans et, de surcroît, il n'entre pas dans le quota des joueurs étrangers. Le jeune attaquant malien, Aboubacar Diakité, a passé avec succès la visite médicale. Il ne reste que la signature du contrat. Durant la première moitié de la saison, Aboubacar Diakité a porté les couleurs de Djoliba AC sous forme de prêt de l'AS Black Stars.

Mohamed Mouhli en pourparlers

Le quota des joueurs étrangers en championnat a poussé les responsables "sang et or" à s'intéresser de plus en plus aux bi-nationaux, outre les étrangers des moins de 21 ans. Dans cette perspective, le milieu offensif tuniso-belge, Mohamed Mouhli, est sur les tablettes de l'EST. Âgé de 26 ans, Mouhli évolue au sein du club belge, RFC Liège.

Il a marqué 4 buts depuis le début de la saison. Mohamed Mouhli est en pourparlers avec les dirigeants "sang et or". Les négociations n'ont pas encore atteint un stade avancé.

Amine Cherni n'a pas été approché

Alors que certains médias ont évoqué un intérêt de l'Espérance de Tunis pour l'arrière gauche, Amine Cherni, qui évolue au Stade Lavallois ( Ligue 2 française), une source bien informée a démenti : "Non, il n' y a rien eu avec lui.", nous a-t-on confié.

Une séance par jour

La vie du club "sang et or" n'est pas ponctuée seulement au rythme du mercato. Après avoir bénéficié d'un quartier libre lundi, l'équipe a repris les entraînements dès le lendemain à raison d'une séance par jour en prévision du match de demain soir (20h00) contre Sagrada Esperança pour le compte de la 6e et ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Co-leader du Groupe D avec Pyramids FC, l'Espérance, qui a déjà assuré sa qualification aux quarts de finale depuis la précédente journée au même titre que la formation cairote, ambitionne de clôturer la phase de groupes par une victoire devant Sagrada Esperança pour s'emparer du leadership. C'est toujours mieux de se qualifier premier.

Un duel à distance que mènera donc l'EST avec Pyramids qui aura aussi l'avantage, demain, d'évoluer à domicile et accueillera Djoliba AC. A noter que l'EST a déjà un meilleure goal-différence que Pyramids. Encore un effort à fournir par Laurentiu Reghecampf et ses joueurs pour regagner la confiance des supporters pour qui la défaite concédée au Caire devant Pyramids reste encore, pour bon nombre d'entre eux, en travers de la gorge.