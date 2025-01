Tunisie: Le CSS tente de se relancer - Un mercato en pente douce

Pas de folie en matière de recrutement cet hiver après le fiasco du mercato estival.

-- À moins de deux semaines de la clôture du mercato hivernal, le doute plane encore dans le camp des Sfaxiens sur les noms, les postes et les profils de joueurs qui devront renforcer l'effectif actuel. Il faudra d'abord lever la nouvelle interdiction de recrutement pour pouvoir passer à l'action. Les deux affaires, objet de cette interdiction, ne posent pas, a priori, problème, puisque les démarches ont été déjà entamées avec le dossier du demi défensif Fodé Camara (que les responsables sfaxiens regrettent de ne pas s'être mis d'accord avec lui pour clore son litige tôt et à moindres fais). Surtout que Pedro Sá et Gaoussou Traoré, qui ont été engagés pour occuper son poste, n'ont pas réussi à le faire oublier.

Discussion en cours avec Ousmane Kokoe Coumbassa

Le Comité directeur du CSS, après un mercato estival mi-figue-mi raisin, prend cette fois ses précautions avant de s'engager avec des joueurs «inconnus» sur le marché du transfert tunisien. Ses premiers regards se sont tournés vers le demi défensif axial de l'OB, Ousmane Kokoe Coumbassa, qui aurait déjà résilié son contrat avec le club béjaois. Un renfort de poids pour l'entrejeu sfaxien qui a beaucoup peiné au niveau de la récupération et de la relance.

Ahmed Ajjel de retour

Lassâad Dridi aurait donné son feu vert aussi pour faire revenir au bercail plus d'un joueur transféré ou prêté durant l'été.

À leur tête, le défenseur polyvalent Ahmed Ajjel qui retrouvera le poste d'arrière gauche qui a été le point faible de l'arrière-garde des Noir et Blanc. Ahmed Ajjel aurait déjà résilié son contrat avec le Carrelage de Gabès pour réintégrer son club d'origine.

Houcine Mansour et Ilyes Jlassi dans les tablettes

Lassâad Dridi a conseillé aussi d'engager Ilyes Jelassi et Houcine Mansour qui fait actuellement les beaux jours de l'ASG pour donner plus de rigueur et de fluidité dans le jeu au milieu de terrain et varier le travail de projection et d'approche au niveau offensif. Pour certains fans du club de la capitale du sud, ce n'est qu'un travail de colmatage qui ne pourra pas modifier profondément le rendement du CSS et lui donner un visage plus reluisant. D'ici le 31 janvier, les responsables sfaxiens doivent donc mieux faire surtout que, malgré l'élimination des quarts de finale de la Coupe de la CAF, ils percevront un montant de participation de 400 mille dollars ( 1,2 million de dinars) qui renflouera leurs caisses.