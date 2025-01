Ile Maurice: Sangeetha Ramkelawon - «Nous mettrons tout en oeuvre pour devenir la banque de référence»

Sangeetha Ramkelawon (photo) a été nommée directrice générale et administratrice exécutive de BCP Bank (Mauritius).

Le conseil d'administration de cette institution bancaire, filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP), a confirmé sa nomination le 15 janvier. En tant que nouvelle directrice générale, son objectif est de positionner cette banque comme une référence dans la région.

«Notre ambition consiste à tout mettre en oeuvre pour que le renforcement de notre position en tant qu'acteur incontournable du paysage bancaire mauricien et banque de référence pour cette région devienne une réalité. Cela, en tenant compte de la nécessité de s'aligner sur les objectifs stratégiques du groupe BCP et en misant sur le rôle prépondérant que l'innovation peut jouer pour répondre aux attentes de nos clients. Nous continuerons à bâtir sur les bases solides déjà posées, notamment en matière de financements structurés et d'opérations commerciales transfrontalières, pour accompagner durablement la croissance économique de la région et relever les défis de demain», dit-elle après sa nomination.

Depuis 2018, en tant que directrice générale déléguée de BCP Bank (Mauritius), elle a contribué au renforcement du positionnement de cette banque, tout en stimulant son niveau de croissance et de rayonnement à l'international. Arrivée au sein de l'institution en 2016 en tant que directrice des grands comptes (Corporate and Institutional Banking), Sangeetha Ramkelawon a joué un rôle clé dans l'amorce de grandes étapes de transformation de la banque, notamment lors de son acquisition par le groupe BCP. Son parcours a été marqué par son sens élevé du leadership et son implication dans la structuration des financements et le développement des opérations transfrontalières.

La nouvelle directrice générale succède à Abdelwafi Atif, qui a été nommé à la tête d'une autre filiale du groupe. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, Sangeetha Ramkelawon dispose d'une expertise stratégique et opérationnelle acquise au sein de groupes bancaires internationaux en Asie, en Afrique et en Europe. Elle est également membre du conseil d'administration de Mauritius Finance, où elle a exercé la vice-présidence en 2023. Elle est aussi administratrice suppléante au sein de la Mauritius Bankers Association.

«Cette nomination s'inscrit dans la continuité de notre stratégie axée sur l'innovation, la performance et une croissance soutenue. BCP Bank (Mauritius) a enregistré des résultats financiers solides ces dernières années. Cette nomination marque une étape clé pour renforcer davantage notre dynamique dans un environnement bancaire en pleine mutation», explique Kamal Mokdad, directeur général de la BCP et de l'International.