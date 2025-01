Afrique de l'Est: L'Éthiopie met en valeur son potentiel d'investissement lors d'une réunion de haut niveau avec une délégation chinoise.

<strong>Addis Abeba, — :La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a accueilli une délégation chinoise dirigée par Lu Hao, président du Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État de la République populaire de Chine, pour discuter de l'approfondissement de la collaboration sino-africaine et de la définition de la vision du Centre de recherche sur le Sud global qui sera bientôt lancé.

Fitsum a souligné le rôle indispensable de la Chine en tant que principale source d'investissement direct étranger (IDE) de l'Éthiopie et partenaire commercial clé, notamment en matière d'importations.

Elle a exprimé le désir de l'Éthiopie d'accroître ses exportations agricoles vers la Chine, soulignant les opportunités inexploitées qui pourraient favoriser des liens commerciaux mutuellement bénéfiques.

Fitsum a détaillé les initiatives audacieuses du gouvernement, notamment le flottement du birr, l'ouverture du secteur financier aux acteurs étrangers et la création de la première bourse de valeurs d'Éthiopie.

En réponse aux questions de Lu sur les secteurs prioritaires pour les investissements chinois, Fitsum a souligné les réalisations remarquables de l'Éthiopie dans le domaine agricole, en particulier son initiative de blé irrigué, qui a permis au pays de devenir autosuffisant en matière de production de blé.

« L'engagement des dirigeants a joué un rôle déterminant dans la conduite de cette transformation », a-t-elle fait remarquer, attribuant le succès du secteur au soutien stratégique du gouvernement.

La ministre a également souligné le potentiel de l'Éthiopie en tant que pôle manufacturier pour l'Afrique, soulignant les avantages compétitifs du pays, notamment un réseau de parcs industriels, un accès à une énergie verte abordable et durable et une vaste main-d'oeuvre jeune et formable.

Elle a également mis en lumière le secteur minier éthiopien, en encourageant les investissements qui vont au-delà de l'extraction des ressources pour inclure la transformation à valeur ajoutée.

L'économie numérique a occupé une place importante dans les discussions, Fitsum la décrivant comme une pierre angulaire de l'avenir économique de l'Éthiopie.

Elle a souligné son potentiel non seulement en tant que moteur de croissance à part entière, mais aussi en tant que force de transformation dans d'autres secteurs de l'économie.

Fitsum a souligné la nécessité d'une élaboration de politiques fondées sur des données probantes et adaptées aux défis uniques des pays du Sud global.

Elle a souligné la nécessité d'une approche décentralisée, en suggérant des bureaux régionaux pour renforcer l'impact du centre et en proposant l'Éthiopie comme l'hôte idéal d'une section est-africaine.

Lu Hao a exprimé son admiration pour les réformes audacieuses et la vision stratégique de l'Éthiopie, saluant les recommandations complètes présentées par le ministre Fitsum.

Il a noté que la demande de la Chine en produits agricoles a augmenté, soulignant le vaste potentiel agricole de l'Éthiopie comme une opportunité d'exploiter ce marché en pleine croissance.

Lu a également souligné l'importance de mener des études géologiques de haute qualité pour attirer les investissements miniers et a souligné la nécessité d'une surveillance gouvernementale rigoureuse pour établir des règles claires pour le secteur. « Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, avoir un avantage comparatif n'est plus suffisant ; l'échelle et les investissements stratégiques sont essentiels », a-t-il fait remarquer.

La réunion a renforcé la vision stratégique de l'Éthiopie de tirer parti des partenariats et des réformes économiques pour se positionner comme un acteur clé dans le récit du développement de l'Afrique, tout en soulignant le potentiel d'une collaboration plus approfondie entre la Chine et l'Afrique pour stimuler la croissance et l'innovation.