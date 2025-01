Gabon: L'appel de Nicaise Moulombi aux autorités gabonaises à faire preuve de vigilance

Nicaise Mouloumbi, Président du(Haut conseil des Acteurs non étatique du Gabon (HCANEG), Président IVLP-USA-Gabon, conscient des manoeuvres insidieuses de certains partenaires étrangers qui exploitent le Gabon à des fins personnelles, exhorte les acteurs politiques ainsi que la société civile gabonaise à faire preuve de vigilance et à ne pas se laisser duper par ces manipulateurs malintentionnés. Il souligne l'importance d'une prise de conscience collective face à ces tentatives de manipulation qui visent à tirer profit des ressources et des richesses du pays.

Dans son appel, Mouloumbi insiste sur la nécessité d'une unité et d'une solidarité entre les différentes composantes de la société gabonaise. Il encourage les leaders politiques et les membres de la société civile à s'engager activement dans la protection des intérêts nationaux, en restant fermes face aux promesses fallacieuses et aux discours séduisants de ceux qui cherchent à tirer parti de la situation du Gabon. Cette mobilisation est essentielle pour garantir un avenir prospère et durable pour le pays.

En outre, il est crucial que les Gabonais prennent conscience de leur pouvoir et de leur responsabilité dans la préservation de leur souveraineté. Monsieur Mouloumbi appelle à une réflexion approfondie sur les enjeux géopolitiques actuels et sur la manière dont le Gabon peut naviguer dans un environnement international complexe, tout en préservant ses valeurs et ses ressources. La vigilance et la détermination sont des atouts indispensables pour contrer les tentatives d'exploitation et assurer un développement équitable et respectueux des aspirations du peuple gabonais.