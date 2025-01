Madagascar: Loïc Lapoussin - Quand le football malgache brille en Belgique

Que devient Loïc Lapoussin ? C'est la question que tout le monde se pose, au sein de l'industrie du football. Et pour cause, après une mise à l'écart de l'Union Saint-Gilloise, il semblerait que l'athlète soit de retour au sommet. Pourtant, la fin semblait proche. Une chose est sûre : le footballeur continue de briller en Belgique, pour le plus grand bonheur des supporters ! En effet, ces derniers ont pour habitude de suivre l'ascension de leur joueur favori, mais aussi de miser sur ses victoires. Ainsi, les paris sportifs en Belgique se multiplient, tout comme les succès de Loïc Lapoussin. Comment est-il parvenu à remonter la pente de manière aussi spectaculaire ?

Le grand retour de Loïc Lapoussin

La surprise est immense à l'Union Saint-Gilloise, puisque Loïc Lapoussin, le joueur malgache est de retour. Après avoir été écarté du groupe professionnel, à la fin de la saison dernière, le joueur de football s'était fait très discret. Et il semblerait que ce soit pour mieux revenir ! Effectivement, depuis son arrivée en 2020, l'athlète est considéré comme un véritable pilier du club belge. Contacté par la direction du club, il a très rapidement été convoqué à l'entraînement, afin de tenter de remettre l'équipe sur les rails. En effet, l'Union a été particulièrement affaibli par l'absence d'Henok Teklab. Gravement blessé, ce dernier ne pourra pas retrouver le terrain avant le début de l'année 2025. En outre, Alessio Castro-Montes est sur la touche depuis de nombreuses semaines, suite à une déchirure des ischios. De quoi bien déstabiliser le club !

La fin est-elle proche pour Loïc Lapoussin ?

C'est en tout cas ce que beaucoup affirmaient. Pour la plupart des amateurs de football, Lapoussin n'avait plus aucun avenir professionnel dans le domaine. Au mois de juin 2024, le joueur s'est vu rétrograder dans les divisions inférieures de l'Union, aux côtés des U23, en raison de son manque de professionnalisme. Toutefois, cela ne semble pas avoir trop l'avoir affecté. Il décrivait même cela comme "un retour à sa jeunesse, mais en tant que vétéran", une "expérience formatrice" : "Cela me rend plus fort pour l'avenir". En effet, Loïc Lapoussin a toujours eu conscience de l'image de joueur "fêtard" qu'il renvoyait. Et c'est très certainement ce mode de vie qui l'a poussé vers la sortie. Malgré ses très bonnes prestations, son comportement en dehors du terrain a eu raison de lui. Lors d'une interview accordée à HLN, il s'était exprimé à ce sujet : "Il m'est arrivé de ne pas paraître frais à l'entraînement. J'aime profiter de la vie et j'aime faire la fête. Pourquoi m'en priverais-je ?". Il ajoutait : "D'où je viens, on aime faire la fête. [...] J'ai besoin de cette liberté. L'alcool est-il un problème ? Non, même si certains le pensent. [...] J'ai arrêté moi-même. Je suis en bonne santé. Je sais quand je peux et quand je ne peux pas. Je ne vais pas refaire les erreurs du passé". Aujourd'hui, il semblerait que l'Union Saint-Gilloise ait besoin de Loïc Lapoussin !

L'athlète continue de briller en Belgique

En Belgique, les stars du football malgache ont l'habitude de briller. Et Loïc Lapoussin ne fait pas exception à la règle. Le milieu de terrain offensif caracole en tête du classement des meilleurs joueurs de football malgaches. Une véritable reconnaissance de son talent, mais aussi de sa valeur sur le marché ! Selon le portail allemand Transfermarkt, Loïc Lapoussin est désormais considéré comme le numéro un malgache. Depuis le mois de décembre 2023, sa valeur marchande est estimée à 4 millions d'euros. Ainsi, il surpasse Marco Ilaimaharitra, qui évolue également en Jupiler Pro League. Cette très belle progression est le symbole de la détermination de Lapoussin, faisant de lui une figure emblématique du football malgache, sur la scène internationale.

La montée en puissance de l'Union Saint-Gilloise

Après un début de saison difficile et un mois d'octobre peu productif en termes de buts, Loïc Lapoussin fait définitivement son retour en équipe première de l'Union Saint-Gilloise. Cette décision de l'entraîneur du club, Sébastien Pocognoli, semble véritablement être la bonne, puisque le club a obtenu d'excellents résultats lors des derniers matchs. De ce fait, les Unionistes sont restés invaincus, avec quatre victoires et trois matchs nuls, en Jupiler Pro League, atteignant ainsi la 7e place du classement provisoire. Pour Loïc Lapoussin, ces résultats ne sont pas forcément dus à son retour, mais plutôt au travail acharné de l'équipe. Néanmoins, depuis sa réintégration, l'ailier malgache enchaîne les prestations de haut niveau. Loïc Lapoussin représente donc un cadre important pour le club.

Le joueur malgache le plus puissant de la sphère footballistique est bel et bien de retour, pour le plus grand bonheur de l'Union Saint-Gilloise.