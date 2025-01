Tunisie: L'artiste Italo-Tunisiene Monia Ben Hamouda lauréate du 'Prix Maxxi Bvlgari 2024'

TUNIS — Monia Ben Hamouda, artiste figurative et sculptrice Italo-Tunisienne, est la lauréate de la 4ème édition du Prix Maxxi Bvlgari pour son projet "l'oeuvre Théologie de l'effondrement (The Myth of Past) I-X (2024).

La cérémonie de remise des prix a eu lieu, le vendredi 17 janvier, à la salle Carlo Scarpa du Musée national des arts du XXIe siècle (Maxxi) à Rome. L'oeuvre de Monia Ben Hamouda fera ainsi partie de la Collection permanente de Maxxi Bvlgari, a annoncé l'agence Ansa.

L'artiste participera à une résidence artistique au siège de l'American Academy et travaillera aux côtés de l'artiste sélectionné par la prestigieuse Whitney Biennial. L'annonce du lauréat du Prix Maxxi Bvlgari a été l'occasion de présenter la nouvelle bourse de l'Académie américaine Bvlgari à Rome, en collaboration avec Maxxi et le Whitney Museum.

Theology of Collapse (The Myth of Past) I-X (2024), créée à l'occasion du Prix MAXXI Bvlgari, est une installation composée de dix panneaux de fer découpés au laser, qui dessinent des motifs inspirés de la calligraphie islamique et des formes de mosquées. Les panneaux ont été retravaillés par l'artiste grâce à l'utilisation d'Al.

Peints avec des techniques mixtes qui incluent les épices parfumées du paprika, de la cannelle et de l'hibiscus, les panneaux sont installés de manière inversée sur le mur du fond de la galerie de Zaha Hadid, agissant comme un rideau infranchissable au passage mais pas à la vue.

Plutôt que de se tenir debout, l'oeuvre semble sur le point de s'effondrer, suscitant une réflexion sur la décadence des structures culturelles et religieuses et mettant en évidence la fragilité des identités contemporaines.

Un jury international a décidé de récompenser Monia Ben Hamouda « pour sa capacité à intervenir sur l'espace muséal et à interagir avec les matériaux, en intégrant l'utilisation des technologies contemporaines et traditionnelles, pour la détermination et la rigueur dans le travail qui représente un moment évident de croissance dans sa recherche artistique et pour avoir affronté en profondeur l'effondrement de notre époque grâce à une approche inhabituelle et évocatrice », peut-on lire dans un communiqué du Prix MAXXI Bvlgari.

Théologie de l'effondrement (Le mythe du passé) I-X (2024) est le projet lauréat de l'exposition du Prix Maxxi Bvlgari, placée sous le commissariat de Giulia Ferracci, ainsi que des oeuvres in situ spécialement conçues et créées pour cette occasion : Juroom Naar de Binta Diaw et Assenzahah Essenzahah (2024) de Riccardo Benassi.

Née à Milan en 1991, Monia Ben Hamouda est une artiste figurative et sculptrice. Sa pratique artistique reflète la complexité de son identité interculturelle. Puisant son inspiration dans ses racines italiennes et tunisiennes et dans son syncrétisme culturel, l'artiste réinvente certains canons esthétiques établis par un processus de contamination des signes.

La lauréate tunisienne était finaliste avec deux autres candidats : Riccardo Benassi (artiste visuel) et Binta Diaw (artiste figurative italo-sénégalaise). Leurs oeuvres sont exposées du 25 octobre 2024 au 02 mars 2025 à la salle Gian Ferrari du Musée national des arts du XXIe siècle (MAXXI).

L'artiste Roberto Fassone est lauréat de la première édition du prix MAXXI Bvlgari d'art numérique pour son projet artistique And We Thought qui analyse la relation entre l'art et l'Intelligence Artificielle. Une mention spéciale a été attribuée à cet artiste dont l'oeuvre est exposée du 17 janvier au 2 mars 2025 dans le hall du musée.

Le projet de soutien et de promotion des jeunes artistes réunissant le Musée national des arts du XXIe siècle (MAXXI) et la célèbre maison italienne Bvlgari dont la création a permis de propulser de nouveaux talents sur la scène internationale. Né en 2001 sous le nom de Young Art Prize, ce prix baptisé en 2018 "Prix Maxxi Bvlgari" constitue le noyau fondateur de la collection d'art Maxxi à travers des oeuvres de nombreux artistes aux expressions artistiques innovantes et expérimentales.

MAXXI, le Musée national des arts du XXIe siècle, est la première institution nationale italienne consacrée à la création contemporaine. Conçu comme un vaste campus culturel, le MAXXI est géré par une Fondation constituée en juillet 2009 par le Ministère italien des Biens et des Activités Culturels.

La programmation des activités - expositions, ateliers, conférences, spectacles, projections, projets pédagogiques - reflète la vocation de MAXXI en tant que lieu de conservation et d'exposition de ses collections mais aussi, et surtout, laboratoire d'expérimentation et d'innovation culturelles, d'étude, de recherche et de production des contenus esthétiques de notre temps.

Le bâtiment MAXXI est une oeuvre architecturale majeure conçue par la célèbre architecte Britannique d'origine irakienne Zaha Hadid (1950-2016), située dans le quartier Flaminio de Rome et présentant des formes innovantes et spectaculaires.

