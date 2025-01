Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 janvier 2025

RDC : Le projet d’exécution de la peine de mort contre des jeunes kulunas divise

Les autorités ont choisi l’application de la peine de mort pour lutter contre la montée du banditisme urbain causé par des jeunes appelés « Kuluna ». Si majoritairement, les responsables religieux et défenseurs de droits humains contestent cette solution, certains y sont favorables.

Faut-il exécuter la peine de mort prononcée par la justice congolaise contre la centaine de jeunes délinquants appelés localement « Kuluna » ? Même parmi les guides religieux du pays, la question divise – bien que pour la grande majorité, c'est « non ». (Source mediacongo)

Arrestation de l'ancien ministre du Pétrole du Niger

L'ancien ministre nigérien du Pétrole Mahaman Moustapha Barké, nommé par le régime militaire puis limogé en août, a été arrêté en début de semaine à son domicile à Niamey, pour des raisons encore inconnues, ont indiqué des sources locales et un média.

Plusieurs acteurs de la société civile nigérienne ont annoncé vendredi à l'AFP "l'arrestation lundi" de Mahaman Moustapha Barké, précisant toutefois "ne pas connaître les raisons". Le journal L'Enquêteur, un important quotidien privé du pays, confirme que l'ancien ministre a été arrêté lundi "13 janvier à son domicile" à Niamey. Les autorités nigériennes n'ont pas communiqué sur cette affaire, abondamment relayée sur les réseaux sociaux. (Source VOA Afrique)

Le Gabon classé 33ème puissance militaire africaine en 2025

Selon le dernier rapport de Global Fire Power, le Gabon occupe la 33e place sur 38 pays africains dans le classement des puissances militaires, et le 133e rang mondial. Ce positionnement, observé sous la présidence du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, reflète les défis et opportunités de la défense nationale.

Le classement des puissances militaires est établi en tenant compte de plus de 60 critères, incluant les effectifs militaires, les équipements, le budget de la défense et les capacités logistiques. Selon l’indice de puissance militaire (“Power Index”), le Gabon affiche un score de 3,181, le plaçant loin derrière des leaders africains tels que : Égypte (1ère en Afrique, indice : 0,343); Algérie (2e, indice : 0,358); Nigeria (3e, indice : 0,577). (Source GabonMediaTime)

Football: à Abidjan, le chantier du futur Clairefontaine ivoirien est lancé

La première pierre du Centre technique national de football a été posée ce jeudi 16 janvier, à Bingerville, à l’est d’Abidjan. De nombreux politiques ivoiriens et acteurs du foot africain avaient fait le déplacement pour saluer le début des travaux de ce centre censé renforcer le développement du football ivoirien.

Le projet du CTNF est de moderniser ce centre laissé à l'abandon afin d'offrir des conditions optimales à la détection, à la formation des jeunes et à la performance des équipes nationales, à l'image de Clairefontaine, le centre national du football français. (Source RFI)

Au Mali, comment la junte impose aux groupes étrangers sa « souveraineté retrouvée » sur les mines d’or

Les autorités ont engagé un bras de fer avec la compagnie canadienne Barrick Gold. Celle-ci a annoncé suspendre ses opérations à Loulo-Gounkoto, l’un des plus grands gisements aurifères d’Afrique.

Les deux hélicoptères de l’armée de l’air se sont posés aux abords de la mine de Loulo-Gounkoto, dans le sud-ouest du Mali, samedi 11 janvier au petit matin. A leur bord, une vingtaine de militaires armés. Ils sont venus saisir trois tonnes d’or sur ordre de la justice malienne, en litige fiscal avec la société canadienne Barrick Gold, qui exploite le site depuis 2018. Il s’agit de l’un des plus grands gisements aurifères d’Afrique et du plus important du pays : en 2023, la mine de Loulo-Gounkoto a produit 19 tonnes d’or, soit près d’un tiers de la production totale du Mali, évaluée à 65 tonnes. (Source Lemonde Afrique)

Bénin: il n’y a pas de base légale pour parler d’un 3è mandat de Talon, le gouvernement rassure

Le gouvernement du président Patrice Talon suivra-t-il la constitution ou les indications présumées du fâ dans le débat autour d’un troisième mandat ?

A la faveur d’un point de presse ce vendredi, le porte-parole du gouvernement a une position bien tranchée sur la question : « Rien n’a changé. La Constitution est toujours en vigueur, et le président Talon n’a aucune envie de prolonger d’un jour son bail à la tête du pays. »

Wilfried Houngbédji rappelle que la Constitution, qui limite le mandat présidentiel à deux termes, reste un principe fondamental de la démocratie béninoise et qu’il n’y a aucune base légale ou politique pour discuter d’un troisième mandat. (Source Beninwebtv)

Sénégal/France: fin de la présence militaire à l’été 2025 (APS)

Le retrait de la présence militaire française, annoncée au Sénégal pour l’été, et reflétant une volonté de répondre aux aspirations de souveraineté des États concernés, intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre Paris et plusieurs capitales africaines.

La France prévoit de fermer ses bases militaires permanentes au Sénégal ainsi que dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre d’ici l’été 2025, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant une source militaire française.

Selon cette source, des discussions sont en cours pour organiser ce retrait. « À l’été 2025, il n’y aura plus de base militaire française permanente au Sénégal », a-t-elle précisé, tout en ajoutant que Paris privilégiera une coopération avec les autorités sénégalaises selon leurs besoins, sans implantation permanente. (Source apanews)

Madagascar : un bilan exceptionnel pour la filière cacao en 2024

Le 16 janvier, à l’occasion de la première réunion du Conseil national du cacao à Madagascar, l'île a dressé un bilan particulièrement positif sur sa production de cacao en 2024. L'année dernière a été marquée par une hausse significative des volumes exportés ainsi que des prix d’achat.

Madagascar a connu une année exceptionnelle pour sa production de cacao en 2024. En effet, l'année dernière, 15 000 tonnes de cacao ont été exportées contre 12 000 tonnes en 2023, sur un marché où le cours de la fève est au plus haut. Cette performance qui profite à l’ensemble de la filière, pourrait dès cette année, faire d’elle, la première filière d'exportation en valeur, devant sa grande sœur la vanille. (Source africanews)

Burundi : Trois cadres de la présidence de la République écroués- Le karma ?

Trois cadres de la présidence de la République sont écroués à la prison centrale de Mpimba depuis le dimanche 12 janvier 2025. C’est pour avoir libéré des prisonniers non éligibles à la grâce présidentielle. Ils avaient été destitués le 9 janvier comme membres de la Commission chargée de la mise en œuvre de la grâce présidentielle. D’aucuns s’interrogent sur comment la commission en est-elle arrivée à libérer des détenus non éligibles ? La société civile demande que les détenus illégalement libérés soient de nouveau arrêtés. Et ce, pour prévenir une éventuelle vindicte populaire.

Les trois personnalités incriminées sont Jean-Baptiste Baribonekeza, chef de Bureau chargé des Affaires juridiques et de Gouvernance à la Présidence de la République. Ancien président de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH) d’avril 2015 à avril 2019, il était à la tête de la Commission. (Source Iwacu)

Cameroun : Inscription envisagée du Festat au patrimoine de l’UNESCO

Placé sous le thème : « Entre passé et présent : Culture et traditions du peuple Sao-Kotoko, leviers de la solidarité et du vivre-ensemble », la 6ème édition du Festival des arts et des traditions Sao-Kotoko se tiendra du 23 au 25 janvier 2025. Les spécificités de cette édition qui ont été présentées le 14 janvier 2025 à Yaoundé et le comité d’organisation du festival précisent que la délocalisation du FESTAT à Yaoundé obéit à la volonté de l’inscrire au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Du 23 au 25 janvier, Yaoundé vibrera aux rythmes du Festival des arts et des traditions Sao-Kotoko (FESTAT 2025). Le Musée national du Cameroun, lieu choisi pour abriter cet événement, se mue progressivement en un véritable carrefour culturel, offrant aux visiteurs une immersion unique dans l’univers fascinant du peuple Sao-Kotoko. Sur l’esplanade du musée national, les artisans dans une chorégraphie bien huilée, moulent la terre pour bâtir le village de la 6ème édition du Festival des arts et des traditions Sao-Kotoko. (Source Africa 24)