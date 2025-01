Madagascar: Prix Partana - «Ridô, dévoiler les souvenirs» bientôt à l'IFM

L'exposition «Ridô : Dévoiler les souvenirs» de Tsiriniaina Hajatiana Irimboangy, lauréat du Prix Paritana 2024, touche à sa fin à la Fondation H à Paris. L'exposition prendra prochainement la direction de l'Institut Français de Madagascar à Analakely, du 17 mars au 19 avril, offrant ainsi une occasion unique de découvrir un artiste dont la démarche transcende les frontières.

Artiste pluridisciplinaire, Tsiriniaina Hajatiana Irimboangy navigue entre les médiums, interrogeant et revisitant sans cesse les supports pour explorer sa propre identité, mais aussi la culture malgache. La «Malgacheité», concept central de son oeuvre, est un terrain fertile où se mêlent souvenirs personnels, expériences vécues et émotions profondes. Pour lui, chaque oeuvre devient une exploration de ses racines, mais aussi de ses ressentis les plus intimes.

«Voir autant de personnes réunies autour de mon travail, aussi intime et personnel, a été une expérience très forte à Paris. C'était mon tout premier vernissage solo et je n'arrive pas à réaliser ce moment. J'ai l'impression de vivre un rêve devenu réalité». Durant un mois, Tsiriniaina Hajatiana Irimboangy se prépare à retourner à Madagascar pour continuer son travail. Mais il reste humble et déterminé, conscient que cette aventure ne fait que commencer. «Ce n'est que le début d'une grande aventure. Je suis déterminé à rester sincère dans tout ce que je créerai à l'avenir. Pour l'instant, je suis comblé et heureux de ce qui se passe», confie-t-il.

Pour son prochain projet, l'artiste envisage de partir d'éléments existants et de continuer à explorer son univers au sein de résidences artistiques, principalement à Paris. Toutefois, il insiste sur l'importance pour ses projets de trouver une résonance ici, à Madagascar, et de faire vivre ses créations entre les deux mondes.