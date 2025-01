Madagascar: Rugby à VII / World challenger Series - Malagasy Rugby cherche de nouveaux joueurs

En préparation des joueurs Makis de rugby à VII à la World Challenger Series ou WCS qui se jouera le 1er et 2 mars et 8 et 9 mars en Afrique du Sud, Malagasy Rugby organise un tournoi de rugby à VII les 18 et 19 janvier au stade Makis d'Andohatapenaka.

Neuf clubs répartis en trois poules se battront pendant deux jours. Dans la poule A se trouvent le Cosfa, le CEA et un club formé par des sélections d'Analamanga. La poule B est formée par le FTM, l'USA et 3FAI/CRAI et dans la poule C se trouvent TFA, STM et un club formé par des joueurs issus du régional 2 d'Analamanga.

La première journée de samedi se jouera avec les phases de poule et les phases finales pour la journée de dimanche à partir de 9 heures.

« L'objectif est de trouver des joueurs capables de former l'équipe nationale Makis pour jouer la World Challenger Series en Afrique du Sud au mois de mars », confie Veloarison Daniel Andriamparanjatovo, membre de Malagasy Rugby et premier responsable du tournoi.