Madagascar: Basketball 5X5 - M'Madi Mathias intègre l'équipe senior

La liste des présélectionnés est sortie. Six expatriés et douze joueurs locaux sont rappelés. Six d'entre eux quitteront l'aventure avant la liste finale.

La fédération malagasy de basketball ou FMBB a sorti vendredi, en première heure, la liste des dix-huit joueurs présélectionnés en préparation de la dernière fenêtre de qualification pour l'Afrobasket 2025. Cette dernière fenêtre, selon les bruits qui courent, sera jouée à Madagascar du 21 au 23 février, avant la joute continentale d'Angola au mois d'août prochain.

Six expatriés et douze locaux ont été rappelés. Parmi les expatriés, M'Madi Mathias, élu MVP de l'Afrobasket U18 à la maison en 2022 et meilleur marqueur du Mondial U19 de 2023, a rejoint pour la première fois l'équipe nationale senior.

Évoluant actuellement en deuxième division espagnole au sein du club de CB Moron en Espagne, l'ancien meneur des Ankoay U18 constitue un plus pour l'équipe nationale malgache. Son adresse au tir, surtout au lancer franc, sa vision et sa lecture de jeu apporteront une sérénité pour ses camarades.

Pas droit à l'erreur

Mais face au gros gabarit des adversaires, comme les Ivoiriens, les Égyptiens et les Centrafricains, M'Madi Mathias, qui n'aime pas le contact physique, jouera avec prudence. Espérons que les expériences acquises en Amérique et actuellement en Espagne lui servent de repère pour contrer les Africains au mois de février et qu'il puisse créer des occasions ou provoquer des fautes pénalisant les ardeurs des adversaires.

Johan Andy Pierre Randriamananjara, un ailier de 1m98 qui évolue aux Béliers de Kemper, France, fera aussi sa première apparition dans la liste des présélectionnés. N'ayant pas pu venir lors de la première fenêtre, Sitraka Raharimanantoanina, en provenance du club Elan Béarnais, France, a répondu présent.

Le meneur et habitué des grands rendez-vous, Rija Lahontan du club Ail Rousset, France, est toujours partant pour renforcer l'équipe nationale malgache. Jerry Pepin Rabibisoa, ancien membre de l'équipe nationale Ankoay U18 de l'Afrobasket de 2022, sera de la partie.

Évoluant actuellement au sein du club SLUC Nancy, France, son gabarit de plus de 2 mètres apportera de la sérénité pour ses pairs. Kiady Razanamahenina viendra aussi pour apporter son expérience en provenance de l'Hexagone.

À côté des habitués comme Livio, Elly, Arnol, Fiary, Anthony, Faralahy, Jino et Marco, trois joueurs de talent ont été rappelés : il s'agit de Julio Maminirina, Ascut, de Kanto Damie Arimanana, Cospn, et de Hasina Rasolonandrianina de Fandrasa.

« Nous avons presque une durée d'un mois pour nous préparer. Il a été confirmé que la troisième fenêtre du mois de février se jouera à Madagascar et c'est déjà un atout pour le moral. Nous n'avons aucun droit à l'erreur en évoluant à domicile. Pour moi, l'espoir existe, mais il faut travailler», confie Angelot Solofohery Razafiarivony, directeur technique national de la FMBB.