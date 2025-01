Madagascar: Consommation - Un purificateur d'eau pour Akamasoa

Les habitants du village Akamasoa célèbrent l'installation d'un purificateur d'eau chez eux. «Nous remercions les personnes qui appuient le père Pedro, à qui nous souhaitons longue vie.

Grâce à ses actions et au soutien de ses partenaires, nos conditions de vie s'améliorent», a déclaré Noëline Lalaonirina, une femme qui vit dans ce village depuis 30 ans. C'était hier, lors de la cérémonie de remise de cette machine, par Habibo Group et Coca-Cola, en présence du ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, et des représentants du ministère de l'Industrialisation et du Commerce.

Pendant cette cérémonie, des habitants du village et des lycéens chantaient à vive voix des chants de louange comme «Feno fiderana anao» ou «Ô mamiko indrindra Jesosy» pour exprimer leur gratitude aux donateurs. Tout cela, sous le regard admiratif du père Pedro Opeka.

Cette machine est une grande première dans ce village. Elle consiste à améliorer l'accès à l'eau potable et à préserver la santé des habitants de ce village contre des maladies provoquées par de l'eau infectée. Selon les explications du référent technique au sein de Habibo Group, Anjaranomena Ranaivoson, ce dispositif, qui fonctionne avec de l'énergie solaire, transforme diverses sources d'eau comme l'eau de rivière, l'eau de pluie, l'eau de forage, ainsi de suite, en une eau pure, claire et sans maladie grâce à un processus de filtration avancée et de désinfection. Elle peut filtrer jusqu'à 30 m³ d'eau par jour et produit instantanément de l'eau potable.

Cette action entre dans la politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de Habibo Group. Son objectif est d'améliorer la vie des concitoyens. La donation de ce purificateur d'eau pour Akamasoa ne serait qu'un début. Ce groupe envisage l'installation de cette unité, gratuitement, dans plusieurs régions pour soutenir diverses communautés à Madagascar, toujours dans le cadre de sa RSE.