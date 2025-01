Madagascar: Relance pétrolière - Réserve malgache estimée à onze milliards de barils

Le gouvernement malgache va miser sur le secteur pétrolier pour relancer son économie et attirer de nouveaux investissements.

Le pays dispose d'un potentiel pétrolier important, avec des réserves estimées à onze milliards de barils de pétrole. Ces réserves se trouvent principalement dans les gisements de Tsimiroro et de Bemolanga. Selon l'Office National des Mines et des Industries Stratégiques (OMNIS), le gisement de Tsimiroro contient environ 1,69 milliard de barils. Malgré ces ressources, jusqu'ici, le pays n'a pas encore lancé une production pétrolière significative, ce qui freine la contribution du secteur à l'économie nationale.

Depuis 2019, le secteur pétrolier malgache a rencontré plusieurs obstacles. La suspension des projets de promotion des blocs pétroliers a ralenti les activités d'exploration et d'exploitation. De plus, un certain nombre de compagnies pétrolières internationales ont quitté le pays en raison de ces incertitudes. Devant cette réalité, le gouvernement malgache a décidé de relancer le secteur. L'objectif est de maximiser l'exploitation de ses ressources naturelles et d'attirer de nouveaux investisseurs. D'après le ministère des Mines, il s'agit là d'une décision stratégique pour renforcer la compétitivité du pays sur le marché international de l'énergie.

Mesures

Pour ce faire, plusieurs mesures seront prises. Le gouvernement prévoit de réactualiser les contrats de partage de production afin d'assurer une répartition plus équitable des revenus entre l'État et les opérateurs privés. Ces révisions visent à rendre le secteur plus attractif pour les investisseurs et à garantir un meilleur retour sur investissement pour le pays. Selon le ministère, Madagascar cherche encore des partenaires potentiels pour faire aboutir ce projet.

En parallèle, la levée de la suspension de la promotion des blocs pétroliers est envisagée afin de relancer les explorations et d'attirer de nouveaux capitaux étrangers. Le gouvernement travaille également avec Madagascar Oil S.A. pour réviser les accords existants. L'objectif est d'établir des contrats plus équilibrés et adaptés aux réalités économiques actuelles, dans le but de renforcer la rentabilité du secteur tout en préservant les intérêts de Madagascar.