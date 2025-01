Madagascar: Rugby / TOP12 - L'USCAR n'a pas peur du TFA

L'Union Sportive et Culturelle d'Antananarivo-Renivohitra (USCAR) a assuré l'essentiel en se qualifiant pour le match de barrage. Les protégés de Marcelin n'ont laissé aucune chance à leur prochain adversaire, le TFA.

L'équipe de la commune d'Antananarivo poursuit son aventure dans le championnat élite fédéral TOP12. L'USCAR a montré une progression remarquable durant la phase éliminatoire, terminant cinquième du classement avec 36 points, ce qui lui permet de se qualifier pour le match de barrage prévu à partir du 16 février. Bien que l'objectif soit presque atteint, le coach Marcelin Razafindratsimba ambitionne d'affronter soit le FTM, soit le COSFA en demi-finale. Mais avant cela, ses joueurs devront d'abord se mesurer au TFA Anatihazo, également crédité de 36 points et occupant la quatrième place.

La confiance règne dans les rangs de l'USCAR. « L'USCAR et le TFA se connaissent bien. Nous avons bien analysé leur style de jeu. Certes, nous avons perdu contre eux en phase éliminatoire, mais c'était une erreur que nous aurions pu éviter. Il nous reste quelques ajustements à faire et nous espérons que cela nous conduira à la victoire, en misant sur notre technique et notre condition physique », a déclaré le coach Razafindratsimba.

Qualifiés d'office

L'USCAR a entamé des entraînements intensifs au Stade Alarobia en vue de ce match décisif. L'équipe prend très au sérieux cette rencontre, qui représente un tournant important dans son histoire. « Ce match à venir nous donne une impression de déjà-vu. C'est la troisième fois que nous affrontons le TFA et nous avons toujours remporté la victoire. Ces confrontations nous ont permis de tirer des leçons précieuses qui nous rendent plus forts et plus ambitieux. Ce que je peux affirmer, c'est que nous sommes prêts à décrocher notre ticket pour la demi-finale », a ajouté le capitaine Soloniaina Anthony. Par ailleurs, l'USCAR alignera également des joueurs lors du tournoi de rugby à VII senior qui se tiendra ce week-end à Andohatapenaka.

En ce qui concerne le championnat TOP12, le Club Omnisport des Forces Armées (COSFA), leader du classement, et le Fikambanan'ny Tanora Manjakaray (FTM), deuxième, sont qualifiés d'office pour les demi-finales. Les deux dernières places se joueront entre le TFM Ankasina contre le TAM Anosibe et le TFA Anatihazo contre l'USCAR. En revanche, l'UASC Cheminot et la FTBA Antohatapenaka sont reléguées en deuxième division du championnat.