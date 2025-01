Madagascar-Norvège - Renforcement du système alimentaire

La coopération entre Madagascar et la Norvège dans le domaine agricole date de plus de 50 ans.

En effet, ce pays partenaire de la Grande île a contribué à la mise en place du centre du développement rural et de recherche appliquée dénommé FIFAMANOR ou centre Fiompiana fambolena malagasy norvezianina, dans le cadre d'un accord bilatéral. Cet organisme, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, est basé à Andranomanelatra. Ses activités reposent sur le développement des plantes à tubercules et l'élevage de vaches laitières en commençant par la vulgarisation de la race Pie Rouge norvégienne.

Principaux objectifs

Cette coopération entre les deux pays s'étend sur d'autres domaines grâce à une collaboration de la Norvège avec la FAO, le Programme alimentaire mondial et le système des Nations Unies. Le renforcement du système alimentaire à Madagascar constitue ainsi un des principaux objectifs inscrits par les parties prenantes afin de contribuer à la transformation agricole. C'est ce qu'on a appris lors de la rencontre récente entre l'ambassadeur du Royaume de Norvège à Madagascar basé à Pretoria, SEM Gjermund Saether et le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, François Sergio Hajarison.

Consulat Général Honoraire

Il est à rappeler que la relation diplomatique entre les deux pays a débuté en 1867. Le consulat de Norvège est maintenant ré-ouvert après la fermeture du bureau de l'ambassade, il y a quatre ans de cela. Il y a ainsi une ferme volonté des deux parties de redynamiser cette coopération bilatérale qui va s'étendre sur plusieurs secteurs pour ne parler que de la lutte contre l'invasion des criquets ainsi que de la santé reproductive et de la lutte contre la malnutrition. En outre, le Royaume de Norvège vient d'inaugurer le Consulat Général Honoraire à Madagascar qui est dirigé par le Consul général honoraire de Norvège, Sammy David Ranaivo.