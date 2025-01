Madagascar: Nouvel an - La vente de calendriers en crise

La vente de calendriers est une tradition qui se perd petit à petit.

Auparavant, des calendriers muraux avec des illustrations de toutes sortes et de différents formats sont vendus sur le marché pour la décoration de maison et d'ornement. Le marché de calendrier a surtout connu une chute libre depuis la pandémie de Covid-19. Les entreprises qui confectionnent des calendriers avec des illustrations personnalisées se font également de plus en plus rares. Pour la plupart, la distribution de calendriers est une manière de renouer les liens avec les clients et de marquer leur présence.

Avec l'arrivée du calendrier électronique, la disparition du calendrier mural sur le marché est passée presque inaperçue. Il n'est pas limité dans le temps et permet une planification à plus long terme. Concernant les cartes de voeux, elles résistent au temps et restent indémodables. Malgré le développement de la nouvelle technologie, les cartes de voeux virtuelles n'ont pas eu raison des bonnes vieilles cartes de voeux.