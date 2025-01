Madagascar: Protection de la biodiversité - Inauguration du laboratoire Mobile MNHN/IRD

La journée d'hier marque le début des missions scientifiques d'un nouveau laboratoire.

Cette structure, qui vient d'être inaugurée, est dédiée à l'étude de la biodiversité malgache. Le laboratoire MNHN/IRD rentre dans le cadre d'une collaboration entre le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) et l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) à Madagascar. Porté par le laboratoire MECADEV du MNHN et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ce projet s'attache à explorer la résilience des espèces malgaches face aux défis environnementaux majeurs, tels que la déforestation, les incendies de brousse et les effets des changements climatiques.

L'étude du microcebus fait partie des projets phares de ce projet. Ce, « afin de mieux comprendre l'impact de la destruction de son habitat et les mécanismes d'adaptation déployés par l'espèce ». Ce laboratoire qui vient d'être inauguré est le fruit de deux années de préparation pour répondre aux besoins spécifiques des chercheurs, ce laboratoire mobile acheminé à Madagascar en 2024. Équipé d'une chaîne de froid et d'instruments portatifs, il permet de réaliser des analyses biologiques directement sur le terrain, y compris dans les régions les plus reculées. Ce dispositif facilite notamment le traitement d'échantillons biologiques, les extractions d'acides nucléiques et d'autres analyses essentielles à la recherche.