Madagascar: Projet Lac Iarivo - Andry Rajoelina sollicite les jeunes entrepreneurs

Le président Andry Rajoelina appelle la jeunesse malgache à apporter sa pierre à l'édifice dans la réalisation du projet Lac Iarivo qui vise à embellir la capitale. Hier, le chef de l'État a annoncé qu'il allait rencontrer cette dernière la semaine prochaine pour lui présenter les tenants et aboutissants de ce projet phare de son second mandat, mais aussi afin de convaincre les jeunes entrepreneurs malgaches à investir dessus et implanter leur business du côté d'Ivato.

82 jeunes

Plus de 330 ha de terrains y sont disponibles pour accueillir différents secteurs clés pour le développement de Madagascar tels que la restauration et l'hôtellerie, le tourisme, l'artisanat et l'art malagasy, le sport et la jeunesse, la culture, l'industrie, le prêt à porter, l'éducation, l'environnement, le digital... En quelque sorte, le chef de l'État souhaite prioriser les initiatives malgaches dans ce projet qui lui tient particulièrement à coeur. Tous les jeunes entrepreneurs, 82 jeunes au total, venus au Palais d'Iavoloha hier pour présenter leurs voeux du nouvel an au couple présidentiel ont exprimé leur souhait et leur volonté à apporter leur contribution au développement de Madagascar. Un engagement que le président Andry Rajoelina a tenu à saluer particulièrement.

Initiative

Kanto Ravelojaona, présidente directrice générale de Zà-Tours Madagascar, a souligné le leadership du président Andry Rajoelina qui, selon elle, représente un modèle pour les jeunes. Faut-il rappeler qu'à ses débuts en 2003, le locataire d'Iavoloha avait reçu le Trophée du jeune entrepreneur. En portant la voix des jeunes entrepreneurs malgaches, cette dernière a sollicité une collaboration franche et sérieuse avec l'État afin de soutenir les jeunes dans leur initiative entrepreneuriale. La rencontre prévue se tenir incessamment reflète la confiance et la volonté du chef de l'État de donner leur chance à ces jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent développer leurs activités. Andry Rajoelina n'a pas non plus manqué d'encourager la solidarité entre ces jeunes leaders.