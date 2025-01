Madagascar: Agenda culturel / No comment bar : De la musique du sud avec Masabao

Soirée détente, ce soir rendez-vous au No Comment Bar Isoraka avec Masabao. De la musique trad-moderne, versant essentiellement dans le taroba beko, tel sera le menu du moment. Manambilo Zanatsoa et ses compères apporteront la chaleur de l'Androy à Tana à travers leur art. Un cru du terroir exploré dans une version plus actuelle, répondant aux exigences des musiques du monde.

Fara West Faravohitra: Ladybird à (re)découvrir

Du jazz à la soul, en passant par du pop, et même du horija... autant de genres et de styles sous les pulsions de la basse de Ladybird. Avec Moria Randrianantenaina armée de son instrument fétiche, et ses complices de scènes, l'ambiance sera au beau fixe. Voguant sur un large éventail musical, le groupe fera des heureux au Fara West Faravohitra ce soir. Pour les mélomanes, le fief du jazz sera l'endroit idéal pour passer un bon moment à partager entre amis et découvrir encore plus le jeu de Ladybird sous toutes ses coutures.

Chez Papa Isoraka : Du reggae roots avec Rootsikalo

Pour la énième fois, Rootsikalo revient au No Comment Bar Isoraka ce soir. Sur sa scène de prédilection, le chanteur y apportera ce vibe de reggae roots et de la musique urbaine. Fort de plusieurs titres, la playlist de Rootsikalo s'est élargie depuis. Entre les « Tiako ho hay », « Tsio-drivotra », « Tsy tandrify », « Mangina ny aty » ou encore « Tsy hitako ihany », la liste est longue et la soirée s'annonce bien remplie. Avec cette musique de conscientisation qu'on lui connaît bien, son engagement reste constant. Dans un titre, il incite le public à se réveiller, surtout en cette période. Fidèle à son image, il aborde plusieurs sujets écologiques qui doivent être pris au sérieux.