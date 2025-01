Madagascar: Concours « les droits et les choix pour tous » - Les trois journalistes lauréats, primés hier

Les trois lauréats du prix du Journalisme sur la population, la santé et les droits reproductifs ont été dévoilés hier dans les locaux du QG Tanora Ankorondrano.

Ce concours, à l'initiative de l'UNFPA Madagascar, a été axé sur le thème « les droits et les choix pour tous ». Il a pour objectif de mettre en valeur la contribution des journalistes à la promotion de la santé et des droits en matière de reproduction ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre, une thématique d'actualité qui met malheureusement encore en exergue la difficulté de dénoncer la violence pour les victimes. Les journalistes sont incités à mettre leurs compétences journalistiques au service de ces causes, tout en respectant l'éthique et la déontologie, à travers ce concours. Ils pourront ainsi révéler des réalités et contribuer à éradiquer l'isolement des victimes.

Le concours a vu la participation de 36 productions journalistiques, des reportages de presse écrite, en ligne, radiophoniques ou télévisés. Elles ont toutes été jugées sur la pertinence du contenu par rapport au thème, la concision de l'angle de traitement, son originalité et le principe de vérification des sources, mais également l'ouverture sur une prise d'action et de réflexion dans la chute. C'est ainsi que Nirina Lalao Claude Rakotomiarintsoa a convaincu le jury grâce à son article sur « La planification familiale et le plaidoyer pour l'accès à une éducation sexuelle complète ».

La production radiophonique de Vonona Rakotondratsimba sur la lutte contre la violence basée sur le genre est également sortie du lot ainsi que l'article de Tiana Andriamifidy sur « la santé maternelle et le plaidoyer pour les femmes incarcérées ». Ils ont reçu leur lot des mains des autorités et des hautes personnalités invitées à la cérémonie, notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'ambassadeur du Royaume de Norvège à Madagascar, la représentante de l'UNFPA à Madagascar et les représentants de l'Ordre des Journalistes et du ministère de la Communication et de la Culture.