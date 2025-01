Tunisie: Mondial Hand - Ce soir (18h00) - Tunisie-Algérie - Le deuxième tour, c'est possible...

L'équipe de Tunisie doit gagner pour passer. Il faudra évoluer comme à la deuxième mi-temps contre le Danemark.

--Pour dire les choses de manière succincte. Ce match joué contre le tenant du titre mondial a été, en partie, conforme à ce que nous avions vu lors des précédentes sorties. Un match entre une équipe qui essaie de bien faire et une formation qui sait ce qu'elle a à faire.

Les Danois, avec une insolente aisance, convertissaient en buts toutes les mauvaises passes et les tirs mal ajustés qui atterrissaient entre les mains du gardien danois.

Les Tunisiens ont ouvert le score à la septième minute. Le second, ils ont mis dix minutes pour le concevoir.

Avec une équipe dont le jeu se concentrait au centre d'une défense bien en jambes, orientée et surtout rapide au repli et au contre, sans ailiers, les Danois n'ont pas mis longtemps pour le comprendre, les Tunisiens ne pouvaient trouver beaucoup de failles. A sept minutes de la fin, de la première mi-temps le tableau affichait dix buts d'écart (mi-temps 17 -7 ).

Les Tunisiens vont-ils pouvoir mettre en place leur défense ?

Peu probable. Vont-ils perdre moins de balles pour éviter les contres meurtriers? Pas facile, pour ne pas dire impossible, c'est une question de dextérité.

Nous revenons à la faiblesse de notre façon de nous défendre. En handball la défense est la base.

Belgaied, la seule satisfaction

Notre équipe, handicapée sur le plan morphologique, sans projet de jeu, sans vision collective en défense ou en attaque, en l'absence d'une combativité et d'un désir évident de vaincre, nous doutons que nous puissions redresser la situation. Une équipe ne se forme pas en l'espace de quelques minutes.Les anciens le savent, nous avons mis... onze ans pour former la grande équipe de 2005. Mais il y avait de l'amour-propre. Les Tunisiens, à la reprise, sont devenus certes plus appliqués, mais les joueurs manquaient de vélocité, de personnalité pour imposer leur jeu.

Trop de fautes, peu d'inspiration et des buts concédés gratuitement, facilités il est vrai par la lenteur du repli et la fébrilité de la défense où Belgaied se débattait, sortant onze balles face à face. A se demander pourquoi ce gardien de but n'a pas été titularisé depuis le début du tournoi.

En dépit de ces deux défaites, il reste un moyen de passer au tour suivant. Il faudrait tirer des conclusions, se ressaisir et battre l'Algérie lors de la dernière rencontre de ce premier tour. Il y a de l'espoir avec ce réveil d'amour-propre, en dépit de l'ambiance du derby, l'accès au prochain tour est possible. On devra évoluer face à l'Algérie avec la même attitude de la deuxième mi-temps contre le Danemark. Un match à remporter pour sauver cette participation au Mondial.