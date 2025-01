Tunisie: Bilan des dernières pluies - Jusqu'à 80 mm à Tabarka

Selon un bulletin de suivi publié par l'Institut National de la Météorologie, le temps froid et instable des dernières 24 heures a apporté des quantités significatives de pluie dans plusieurs régions du pays.

Les précipitations les plus importantes ont été enregistrées avec 80 millimètres à Tabarka, 52 millimètres à Mhamdia et Mornag, 50 millimètres à Sejnane, 45 millimètres à Aïn Draham et au Kef, 43 millimètres à Tébourba, 40 millimètres à Boumhel et 38 millimètres à Tborba.

Ce temps restera marqué par des pluies éparses et parfois orageuses dans les régions du nord et localement dans le centre. Par ailleurs, des vents forts et une mer agitée nécessitent une vigilance particulière, notamment pour les activités maritimes.