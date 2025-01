Tunisie: Agression choquante à l'hôpital de Kef - Le ministère de la Santé réagit fermement

Le ministère de la Santé a décidé de prendre une série de mesures après l'agression violente de deux personnes par le directeur d'un hôpital dans le gouvernorat du Kef.

Parmi ces mesures, figurent la révocation du directeur régional de la santé du Kef et la suspension immédiate du directeur impliqué, ainsi que l'engagement d'actions légales pour sa poursuite judiciaire et disciplinaire, comme l'indique un communiqué publié sur la page officielle du ministère sur le réseau social "Facebook", dans la nuit de samedi.

Le ministère a exprimé son vif rejet de cet acte, soulignant qu'il ne correspond en rien aux valeurs humaines et à l'éthique professionnelle du secteur. Il a réaffirmé son engagement total à tenir responsables toutes les personnes impliquées et a ouvert une enquête exhaustive en chargeant la direction de l'inspection médicale et administrative de mener une enquête approfondie pour clarifier les circonstances de l'incident, identifier les responsables et poursuivre ceux impliqués, que ce soit par négligence professionnelle, complicité ou participation directe à l'agression.

L'incident, selon les premières informations rapportées par "Radio Kef" dans la nuit de vendredi à samedi, a été décrit par Yassir El Houami, le premier assistant du procureur et porte-parole du tribunal de première instance du Kef. Ce dernier a indiqué que, selon les premières investigations, le directeur de l'hôpital de Sakiet Sidi Youssef a agressé physiquement une infirmière avec une arme tranchante et un employé en mettant le feu à son corps et à sa voiture.

El Houami a précisé que, selon les informations obtenues, l'accusé nourrissait des soupçons selon lesquels les deux victimes l'auraient incité à attaquer une femme contre lui. Cependant, les victimes n'ont pas encore été entendues en raison de leur état de santé, et le suspect est toujours en fuite, faisant l'objet d'un mandat de recherche.

Le ministère a transmis le dossier aux autorités judiciaires compétentes pour enquêter sur les soupçons criminels, conformément à la législation en vigueur. Le ministère s'engage également à soutenir les victimes en assurant un suivi de leur état psychologique et juridique, en envoyant des équipes médicales et administratives spécialisées pour accompagner les victimes et garantir qu'elles reçoivent toute l'aide nécessaire.

Le ministère de la Santé a adressé un message rassurant aux professionnels du secteur, soulignant que cet incident est un cas isolé et ne reflète en aucune manière l'image des travailleurs du secteur de la santé. Ces derniers, véritables piliers du système médical, incarnent les valeurs de notre nation. Le ministère a réaffirmé son engagement à garantir la dignité et la sécurité de tous les travailleurs de la santé et à promouvoir un environnement de travail sûr et respectueux pour tous.