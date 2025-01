Tunisie: Foire internationale du livre de Tunis - Les préparatifs avancent au niveau du ministère

Le suivi des préparatifs logistiques et techniques en cours pour l'organisation de la 39ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (25 avril - 4 mai 2025) a fait l'objet d'une séance de travail présidée hier vendredi par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, en présence des membres du comité directeur, d'un représentant de l'Union des Ecrivains Tunisiens, d'un représentant de l'Union des Editeurs Tunisiens, ainsi que de plusieurs cadres du ministère.

Après avoir pris connaissance de l'avancement des différentes phases de préparation et d'organisation de cette édition 2025, la ministre a recommandé de renforcer le travail collectif et la synergie entre toutes les structures concernées, afin de garantir le succès de cet événement annuel, tant sur le plan de la forme que du contenu, pour qu'il demeure un rendez-vous phare sur la scène culturelle nationale, et pour mettre en valeur le potentiel de la Tunisie à organiser de tels événements internationaux.

Amina Srarfi a également souligné l'importance de trouver de nouvelles approches pour attirer les lecteurs et les passionnés de livres de toutes les catégories sociales et tranches d'âge, en particulier les enfants et les jeunes. Elle a ainsi appelé à enrichir davantage le programme culturel parallèle et à mettre en avant des oeuvres littéraires et scientifiques de qualité.