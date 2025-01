Ce samedi, l'Observatoire national de la sécurité routière a exhorté les usagers de la route à redoubler de prudence en raison des chutes de neige qui affectent les gouvernorats de Siliana, Kef et Kasserine. Il a souligné l'importance de suivre les recommandations émises pour garantir la sécurité de tous sur les routes.

Dans un communiqué, l'Observatoire a énuméré plusieurs conseils pratiques à suivre avant de prendre la route par temps neigeux. Il recommande de démarrer le véhicule et de faire fonctionner la climatisation pendant quelques minutes pour éliminer le froid et la neige accumulée. Il est également essentiel de vérifier la pression des pneus et de s'assurer qu'ils sont suffisamment gonflés pour éviter tout risque de glissade.

Pour les conducteurs empruntant des routes enneigées, l'Observatoire insiste sur la nécessité de s'assurer que le véhicule est bien préparé pour affronter les conditions météorologiques difficiles. Cela inclut la vérification de la batterie, des niveaux d'huile, de l'état des balais d'essuie-glace, ainsi que de la présence de suffisamment de carburant dans le réservoir pour éviter qu'il ne gèle.

Les conducteurs sont également invités à respecter une distance de sécurité plus importante entre les véhicules, à adopter une vitesse réduite pour éviter les dérapages et à maintenir une concentration totale sur la route. Il est fortement recommandé d'éviter l'usage du téléphone portable, de rouler sur la droite de la chaussée, de respecter les priorités de passage et de vérifier que le véhicule dispose des équipements de sécurité nécessaires, tels que le triangle de signalisation et le cône fluorescent.

En cas de visibilité réduite, il est conseillé d'allumer les feux de croisement ou les feux antibrouillard, voire d'utiliser les feux clignotants. Une attention particulière doit être portée aux piétons. Lors de fortes tempêtes de neige, l'Observatoire recommande de ne pas prendre de risques et de s'arrêter dans un endroit sûr jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.