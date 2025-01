Tunisie: Ligue des champions - Dernière journée - EST - Sagrada Esperança (Ce soir 20h00 à Radès) - Une bonne dernière impression...

En dépit de la contre-performance du Caire, les "Sang et Or" sont toujours leaders de leur groupe à la faveur du goal-difference. Un leadership qu'ils chercheront à défendre ce soir en menant un duel à distance avec les Cairotes de Pyramids.

-- Certes, la vitesse de croisière n'est pas encore atteinte, néanmoins les "Sang et Or" s'en sortent plutôt bien en Ligue des champions. Ils ont assuré leur qualification aux quarts de finale à une journée, et ce, en dépit de la défaite concédée au Caire devant Pyramids dans le temps additionnel et qui a mis à nu certaines carences, au niveau compartiment défensif notamment. Des carences que Laurentiu Reghecampf a cherché à rectifier en titularisant Béchir Ben Saïd face à Djoliba. A vrai dire, Amanallah Memmiche a cumulé tant d'erreurs. Il est logique qu'il passe au rang de second gardien. Puis, ce serait insensé de se passer de l'expérience de Ben Saïd. Une chose est sûre : faire jouer la concurrence ne peut être que bénéfique, d'abord pour Memmiche lui-même, mais aussi pour l'équipe qui dispute cette saison deux échéances majeures : la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs au mois de juin.

De la simple formalité, pas vraiment !

La qualification aux quarts de finale étant assurée depuis la précédente journée, on ne peut pas dire pour autant que le match de ce soir contre Sagrada Esperança s'apparentera à une simple formalité. Car il y a toujours cette première place de groupe tant convoitée. Un leadership que l'Espérance et Pyramids se disputeront ce soir dans un duel à distance. Toutefois, l'Espérance se positionne en tête à la faveur du goal-difference. Un avantage à prendre en considération dans la quête de se qualifier premier de son groupe et qui demeure un objectif et non le moindre.

Ceci dit, le coach "sang et or" est appelé à gérer son effectif au vu du calendrier assez condensé de ce mois de janvier, si on compte les matchs de championnat, ceux en retard notamment. Dans cette perspective, il faudra s'attendre à ce que Laurentiu Reghecampf fasse tourner son effectif en donnant du temps de jeu à ceux qui en ont besoin, Elyas Bouzaiene, Larry Azouni et Zinedine Kada, entre autres. En ce qui concerne le poste de gardien de but, Béchir Ben Saïd, qui a apporté de l'assurance, a une mission à terminer ce soir.

Ceci dit, il faut s'attendre à ce que Laurentiu Reghecampf préserve le même onze de départ, ce soir, à un ou deux joueurs près et qu'il opère des changements en cours de jeu. L'essentiel est de gagner avec la manière afin de se rassurer et rassurer le public.