Tunisie: Ligue 1 / 16e journée - ESS - Attention à la marche

Tous les indices du traquenard résident dans cette confrontation qui va mettre les Etoilés aux prises avec les Cigognes sur le synthétique de Medjez El Bab.

La Presse -- Alors que l'ESS a fait une belle remontée au classement, malgré deux résultats nuls successifs, c'est tout l'inverse pour l'OB, un adversaire en pente descendante alors qu'il était leader jusqu'à la 7e journée. Une victoire qui tend les bras à l'ESS, mais attention à la bête blessée...L'opposition de styles entre l'OB et l'ESS est devenue l'occasion d'assister à une confrontation équilibrée et incertaine ces dernières saisons.

En effet, même si statistiquement, depuis 2008, l'historique des victoires en 23 matchs est largement en faveur de l'ESS avec 12 victoires contre 4 pour l'OB, en y regardant de plus près depuis 2021, le rapport des forces s'est nettement équilibré. Mieux encore, c'est l'OB qui mène la danse avec 3 succès contre 2 pour l'ESS et 5 résultats de parité.

Match piège

Volet Onze pressenti, au poste de gardien de but, Mkacher a une palette de choix, puisque le club a enrôlé un nouveau gardien en la personne de Rayan Landolsi promu dans le groupe professionnel et tente de faire progresser le prometteur et jeune Amanallah Kols. De toute évidence, ce serait soit Anas Khardeni ou son suppléant Raed Gazzeh. La ligne défensive devrait compter sur ses cadres tels Naouali, Ghedamsi et Boughattas, toujours disponibles même dans les sorties amicales.

Une place reste à prendre entre Dagdoug et Camara, tout en espérant le retour de Houssem Ben Ali. Au milieu, Mkacher doit composer avec l'absence de Cédric Gbo suspendu. Le retour aux terrains de Aziz Jebali, la forme de Ouertani donnent une palette de choix à Mkacher aux côtés de Chamakhi et consorts. Enfin, en attaque, Aouani et Chaouat formeront le duo d'avants d'une équipe qui se produira au stade de Medjez el Bab sur une pelouse synthétique.