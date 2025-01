Entre la Tunisie et le Brésil, Jean Duvignaud (1921-2007), écrivain et intellectuel français d'envergure mondiale, a exploré les horizons de la pensée humaine.

Son oeuvre a traversé des disciplines variées : littérature, philosophie, théâtre, anthropologie, sociologie, psychanalyse, poésie, peinture et architecture. Refusant les carcans des certitudes établies, Duvignaud a tenté d'explorer l'inattendu et l'inexploré, offrant ainsi une vision novatrice des structures sociales et culturelles.

Son séjour durant cinq ans, de 1960 au 1965, au village tunisien de Chebika fut particulièrement marquant. Dans ce lieu, il a découvert une richesse culturelle et une intensité des pratiques imaginaires, devenant une source d'inspiration pour ses réflexions sur un nouvel humanisme universel. Cette expérience a été immortalisée dans son ouvrage « Chebika, étude sociologique d'un village du Sud tunisien », qui, au delà de l'enquête où il a recours à une méthode sociologique de reconstruction utopique de l'expérience vécue collectivement et individuellement, il tente de saisir l'impact de l'histoire sur les formes de vie traditionnelle et de comprendre la réalité vivante du changement social. « A travers l'analyse anthropologique, la littérature cherche à recréer un réel qui, dans l'écriture, prend une forme », écrit-il.

Allant sur les traces de cet héritage culturel et intellectuel dans le cadre d'un espace de réflexion et de dialogue sur son oeuvre, Laurent Vidal, Président d'Intermondes Humanités Océanes et auteur de l'ouvrage « Jean Duvignaud, de la Tunisie au Brésil - A la rencontre des cultures du monde », animera une table ronde à l'Institut Français de Tunis (IFT), le lundi 27 janvier 2025, de 17h30 à 19h00. Cette événement réunira des chercheurs, écrivains et amis de Jean Duvignaud dont l'ouvrage sur Chebika « petite oasis de montagne située dans le sud de la Tunisie, face au Sahara », est considéré comme un classique de la sociologie.