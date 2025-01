Tunisie: Clôture du programme « CoworkUp 4.0 » - Pour un écosystème entrepreneurial tunisien innovant

Le programme «CoworkUp 4.0», organisé par la coopération allemande GIZ, vient d'être récemment clôturé à Tunis. Il a été une véritable occasion pour que 30 structures d'accompagnement de start-up en Tunisie puissent renforcer leurs compétences à travers divers ateliers.

La Presse -- Le programme de renforcement des capacités et d'autonomisation pour les Organisations soutenant les start-up (SSO) «CoworkUp» a pour ambition de soutenir les SSO afin de contribuer à la croissance de l'écosystème des start-up en Tunisie. Il est soutenu par l'initiative spéciale « Un travail décent pour une transition juste », « Invest for Jobs » du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et mis en oeuvre par le « Digital Transformation Center » de la GIZ Tunisie avec le soutien d'«Anima Investment Network».

Apprentissages et collaborations

Après un parcours d'apprentissage intense et fructueux, neuf organisations tunisiennes de soutien aux start-up ont achevé le programme « CoworkUp 4.0 ». Dans ce cadre, une rencontre finale s'est tenue récemment à Tunis. L'événement a offert une opportunité unique aux SSO de célébrer leurs réalisations, d'échanger avec des experts et d'explorer de nouvelles collaborations, afin de garantir un impact durable au-delà du programme.

Amani Wahabi, spécialiste du Start-up Ecosystem Support à la GIZ Tunisie, a déclaré à cette occasion : « Cette rencontre marque l'aboutissement d'un parcours exceptionnel, jalonné d'apprentissages, de collaborations fructueuses et d'efforts conjoints pour renforcer l'écosystème entrepreneurial tunisien ».

Grâce à leur expertise et à leur dévouement, les SSO ont pu renforcer leurs capacités et acquérir des compétences clés pour garantir un impact durable. Cette journée exceptionnelle a été bien plus qu'une simple célébration.

Wahabi a également souligné : «Cet événement représente une opportunité précieuse pour échanger des idées, explorer de nouvelles collaborations et jeter les bases d'un avenir entrepreneurial solide et durable. Que ce soit à travers les discussions entre pairs, les interactions avec nos experts ou les dialogues constructifs avec les investisseurs, nous espérons que cet événement ouvrira de nouvelles perspectives prometteuses».

Etapes clés du programme

Cette phase a permis à 30 SSO issues de 13 régions tunisiennes de bénéficier de formations collectives sur des thématiques ciblées. Ces sessions visaient à préparer les SSO à développer des initiatives innovantes pour soutenir les start-up.

Un «Demo Day» a clôturé cette phase, permettant aux SSO de présenter leurs programmes devant un jury. Dix SSO sélectionnées lors du « Demo Day » ont bénéficié de plus de 200 heures d'accompagnement et de mentorat personnalisé. Le programme « CoworkUp 4.0 » ambitionne de bâtir un écosystème entrepreneurial tunisien innovant, collaboratif et porteur d'avenir. « Ensemble, continuons à construire un écosystème entrepreneurial solide et prometteur », a conclu Amani Wahabi.

A l'occasion de cette journée, Tarak Chérif, président d'« Anima Investment Network », a mis l'accent sur le poids des start-up dans le tissu économique tunisien. D'après lui, leur succès permet de mesurer la dynamique économique des pays. «Il serait nécessaire de redoubler d'efforts afin d'accompagner les jeunes talents tunisiens, notamment dans les secteurs technologiques», a insisté Chérif. Il a, par ailleurs, mis en avant la nécessité de développer des stratégies permettant aux start-up tunisiennes de s'imposer à l'échelle internationale. Ainsi, les rapprocher des réseaux internationaux pour promouvoir leurs produits et accéder aux financements reste une priorité.